Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Οι αγρότες επιμένουν στα αιτήματά τους για φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση του εισοδήματός τους, τονίζοντας πως θα παραμείνουν στους δρόμους έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την Πολιτεία.

Νέοι αποκλεισμοί στην Βόρεια Ελλάδα από τους αγρότες

Κλειστά τελωνεία και περιορισμοί στη διέλευση οχημάτων καταγράφονται σήμερα σε αρκετά σημεία της Βόρειας Ελλάδας, εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών. Σύμφωνα με τις αρχές, το τελωνείο των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστό και στα δύο ρεύματα έως τις 16:00, καθώς και από τις 18:00 έως τις 22:00. Από το σημείο θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο έκτακτων περιστατικών, όπως ασθενείς με ιατρική βεβαίωση ή οχήματα με μικρά παιδιά.

Στην Εξοχή Δράμας, ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για τα φορτηγά έως τις 17:00. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες συνεδριάζουν καθημερινά στις 19:00 και δηλώνουν πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα από αύριο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, σχεδιάζουν νέο αποκλεισμό για τα βαρέα οχήματα από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Η κυκλοφορία των επιβατικών στην Εξοχή διεξάγεται κανονικά, μέσω σύντομης διπλής παράκαμψης περίπου 500 μέτρων.

Μέχρι τις 23:00 απόψε δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί.

Αντίθετα, στο τελωνείο του Προμαχώνα η διέλευση όλων των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά και θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Ανάλογη στάση τηρούν και οι αγρότες στη Χαλκηδόνα, όπου ο κόμβος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει ανοιχτός. Η ελεύθερη διέλευση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Κανονικά διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να μην εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους μέσα στις γιορτές. Στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τις γιορτές, το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες

Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας παραμένουν οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

Στα μπλόκα εξακολουθούν να βρίσκονται οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Μέσα από καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας αναμένεται να σηκώσουν το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων, ενώ οι αγρότες των Τρικάλων το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών.

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νίκαιας, από τις 09:10 σήμερα (30-12-2025) και για όσο διάστημα απαιτηθεί, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.