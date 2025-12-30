Σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων στα εθνικά οδικά δίκτυα. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εκδώσει σειρά ανακοινώσεων με αναλυτικές πληροφορίες για τα σημεία όπου εφαρμόζονται διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων, καθώς και για τις εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθούν οι οδηγοί, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, σε τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στη Θεσσαλία έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε ολόκληρα τμήματα του οδικού άξονα και των κλάδων εισόδου-εξόδου, ενώ η τροχαία κατευθύνει τα οχήματα μέσω εναλλακτικών διαδρομών, όπως μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου και των οδών Περιφερειακής Οδού Λάρισας, Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων και Επαρχιακής Οδού Λάρισας-Καρδίτσας, ανάλογα με την κατεύθυνση.

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές όπου σημειώνονται μπλόκα αγροτών έχουν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, με εκτροπές οχημάτων και προσωρινές απαγορεύσεις διέλευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες ρυθμίσεις μέσα από την ιστοσελίδα της Αστυνομίας, όπου διατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες και σχετικές ανακοινώσεις που επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων