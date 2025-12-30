Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να δηλώνουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους, επιμένοντας στα αιτήματά τους για φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση του εισοδήματός τους. Όπως τονίζουν, η παραμονή τους στους δρόμους είναι αναπόφευκτη μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς προχώρησαν στο κλείσιμο των παραδρόμων στη Νίκαια της Λάρισας και στον Μπράλο. Οι αποκλεισμοί προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, «κόβοντας» ουσιαστικά τη χώρα στα δύο.

Στα Μάλγαρα, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι το Σάββατο, οπότε και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, μετά την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

«Χάθηκε ο χρόνος για σοβαρό διάλογο»

Ο Χρήστος Τσιλιάς, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, σχολίασε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν επιθυμεί ουσιαστικό διάλογο μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, ούτε λύση στα μπλόκα.

Όπως εκτίμησε, ο διάλογος με την κυβέρνηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 10 Ιανουαρίου. «Αύριο ο πρωθυπουργός και ο κ. Τσιάρας θα φύγουν για Βρυξέλλες, θα γυρίσουν μετά τις 10 Ιανουαρίου. Άρα ο χρόνος να γίνει σοβαρός διάλογος χάθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαφαίνεται διάσπαση στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, καθώς μέρος των αγροτών ζητεί άμεση έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση. «Ξεχωρίσαμε τη θέση μας και είπαμε ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Από χθες όρμηξαν να με φάνε κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο κ. Τζέλλας δεν μας χαρακτήρισε καλικάντζαρους; Ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελληνίου οργάνου που έχουν φτιάξει, ποιος τον ψήφισε αυτόν για να είναι πρόεδρος; Για το χάλι της ασυνεννοησίας που υπάρχει σήμερα φταίει ο Κουτσούμπας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη αποκλιμάκωσης και καλεί τους αγρότες να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος σε θεσμικό επίπεδο.