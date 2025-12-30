Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να δηλώνουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Οι αγρότες επιμένουν στα αιτήματά τους για φορολογικές ελαφρύνσεις και ενίσχυση του εισοδήματός τους, υπογραμμίζοντας ότι η παραμονή τους στους δρόμους θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Λάρισα: Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων και οι αγρότες των Τρικάλων σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑ.ΘΕ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών.

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 09:10’ σήμερα (30-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Λαμία: Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο και Θήβα

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά.

Κινητοποίηση από αγρότες του Έβρου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες του βόρειου Έβρου, οι οποίοι διοργανώνουν συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο με στόχο να αναδείξουν τα πανελλαδικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος, αλλά και τοπικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις τους.

Στον νομό Έβρου λειτουργούν δύο αγροτικά μπλόκα. Το πρώτο έχει στηθεί στο τελωνείο των Κήπων, στο νότιο τμήμα του νομού, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στον κόμβο Αρμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τον μεθοριακό σταθμό του Ορμενίου, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στο μπλόκο του Αρμενίου συμμετέχουν αγροτικοί σύλλογοι από τον βόρειο Έβρο, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της σημερινής κινητοποίησης, επιδιώκοντας να στείλουν μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης προς την πολιτεία.

Αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα και Ευζώνων

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στα τελωνεία, καθώς ο Προμαχώνας παρέμεινε κλειστός για τα φορτηγά επί 18 ώρες, από το μεσημέρι της Δευτέρας έως αργά το βράδυ. Οι αγρότες είχαν εκφράσει πρόθεση να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, ύστερα από 18 ώρες στις 6 το πρωί της Τρίτης οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα. Περισσότερες από χίλιες νταλίκες, που παρέμεναν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, άρχισαν να διέρχονται από τον μεθοριακό σταθμό, αποκαθιστώντας σταδιακά την κυκλοφορία.

Στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων, οι αγρότες πραγματοποίησαν τετράωρους αποκλεισμούς από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00. Οι αποκλεισμοί αφορούσαν όχι μόνο φορτηγά, αλλά και Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με πιθανές διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.