Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τη Λαμία προς την Αθήνα, στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, με την υπομονή των εκδρομέων να δοκιμάζεται λόγω των καθυστερήσεων.

Νωρίτερα, αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε αποκλεισμό του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων. Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, τα έργα που εκτελούνται στο σημείο επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με καθυστερήσεις που εκτείνονται σε αρκετά χιλιόμετρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. διοχετεύει την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και εκεί, κυρίως στο δρόμο Λιβαδιάς–Θηβών με την Αλίαρτο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στη Ριτσώνα, όπου η ροή των οχημάτων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Η ταλαιπωρία των οδηγών ξεκινά από τη γέφυρα του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Στο σημείο αυτό η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, ενώ ήδη παρατηρείται σημαντική συσσώρευση οχημάτων πριν από τη γέφυρα.