Στο μπλόκο των αγροτών στην Αρχαία Νεμέα βρέθηκε σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου ένας ιερέας, ο οποίος τέλεσε αγιασμό με αφορμή τη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων.

Ο ιερέας Ευάγγελος Μπακασέτας ο οποίος είναι γνωστός για στην Κορινθία για το πλούσιο έργο του, ευλόγησε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, καθώς και τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο, μεταφέροντας μήνυμα ενότητας, πίστης και αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο πατέρας Ευάγγελος στηρίζει διαχρονικά τους πολίτες, μέσα από δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως οι αιμοδοσίες που διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια.