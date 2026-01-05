Ανοιχτά για τα Θεοφάνια θα παραμείνουν τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προγραμματίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Νέα Μάλγαρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τότε, το μπλόκο στα διόδια των Νέων Μαλγάρων θα παραμείνει ανοιχτό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ωστόσο, για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί «48ωρο μπλακ άουτ», με πλήρη αποκλεισμό της ΠΑΘΕ, σύμφωνα με εκπροσώπους των αγροτών.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος θα κλείσει από τις 19.00 έως τις 23.00 απόψε για τα φορτηγά. Ανήμερα των Θεοφανίων η διέλευση θα είναι ελεύθερη. Ενόψει της κλιμάκωσης, δεν αποκλείεται αγρότες από γειτονικά μπλόκα να μεταφέρουν τα τρακτέρ τους στους Ευζώνους, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μπλόκο. Παράλληλα, γενική συνέλευση διεξάγεται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Στο τελωνείο της Νίκης, επίσης στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, ο δρόμος για τα φορτηγά παραμένει αποκλεισμένος από τις 10.00 το πρωί έως τις 22.00. Η διέλευση θα επιτραπεί αύριο, ωστόσο για την Πέμπτη και την Παρασκευή εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού και των επιβατικών οχημάτων, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Στη συνοριακή διέλευση της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, το μπλόκο που παραμένει κλειστό από την Παρασκευή το μεσημέρι θα ανοίξει εκ νέου μετά τις 19.00 απόψε και θα παραμείνει ανοιχτό και για τα Θεοφάνια. Οι αγρότες σχεδιάζουν να μετακινήσουν τρακτέρ στο χωριό της Εξοχής για να συμμετάσχουν στην τελετή ρίψης του σταυρού, «σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η κοινότητα Εξοχής».

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, ο κόμβος θα παραμείνει ανοιχτός τουλάχιστον έως τις 19.00, όταν έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση των αγροτών για να καθορίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης των αγροτικών μπλόκων.