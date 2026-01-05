Σε φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους, υλοποιώντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι παρεμβάσεις επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, από το μπλόκο της Νίκαιας σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Το απόγευμα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα. Θα συζητηθούν επίσης οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας και ο συνολικός σχεδιασμός της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται πέρα από τους μέχρι σήμερα γνωστούς κόμβους. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κινηθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για δύο ώρες, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους