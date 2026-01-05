Με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών να θεωρείται πλέον δεδομένη, οι παραγωγοί αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης πριν προχωρήσουν, την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε 48ωρη πανελλαδική πολιορκία.

Όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν διήμερο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, έστειλε σαφές μήνυμα, υπογραμμίζοντας: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς».

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, ορισμένα από τα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

Μείωση στο αγροτικό ρεύμα , με επικρατέστερο σενάριο διαμόρφωσης της τιμής στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

, με επικρατέστερο σενάριο διαμόρφωσης της τιμής στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω αφαίρεσης του ΕΦΚ με χρήση ειδικής κάρτας (APP).

απευθείας στην αντλία, μέσω αφαίρεσης του ΕΦΚ με χρήση ειδικής κάρτας (APP). Καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.

στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Νέα ρύθμιση για ΕΤΑΚ και ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια μικρότερα των 20 στρεμμάτων.

Μαρινάκης: «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα»

Όπως δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα». Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οριζόντιο χαρακτήρα και δεν στοχεύει σε επιλεκτικές παρεμβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση θεωρεί ολοκληρωμένο το πακέτο στήριξης προς τον αγροτικό κόσμο.

«Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά»

Κληθείς να ερωτηθεί τι σημαίνει η φράση «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο. Έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5-6 ώρες παραπάνω για να πάνε στον προορισμό τους. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ του να πάρει κάποιος συμπολίτης παραπάνω δεν σημαίνει ότι μπορείς να ανέχεσαι για καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας».

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο “και 5″» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τσιάρας: Ανεξήγητη η άρνηση συμμετοχής στον διάλογο

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών, αλλά «δεν μπορεί να παραμένει απαθής θεατής σε μια άγονη διαδικασία άρνησης διαλόγου», υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση είναι στείρα και αντιπαραγωγική και αδικεί τον αγώνα τους προσθέτοντας ότι υπάρχουν όρια ανοχής, ιδιαίτερα όταν η κοινωνία υφίσταται σοβαρή ταλαιπωρία.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως υπάρχει ήδη συγκεκριμένη πρόταση διαλόγου και αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, στάθηκε στο αγροτικό ρεύμα, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιδοτεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και να έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή», προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι ακόμη χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ισχύει σήμερα.

Σχετικά με το πετρέλαιο για αγροτική χρήση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις στο ισχύον μοντέλο κατανομής των ποσοτήτων υποστηρίζοντας πως «κάποιες καλλιέργειες αδικούνται και κάποιες άλλες ευνοούνται. Αυτό θα το εξορθολογήσουμε σε συνεργασία με τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους, σίγουρα πριν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ», συμπληρώνοντας ότι το αίτημα για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία ικανοποιείται.

Επισήμανε ότι ικανοποιείται και το αγροτικό αίτημα για αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ, ενώ για τη στήριξη προϊόντων υπενθύμισε ότι υπάρχουν σαφή όρια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι το Μέτρο 23 ήταν μια έμμεση εισοδηματική στήριξη που δεν αποτελούσε υποχρέωση της κυβέρνησης σημειώνοντας πως «ήταν χρήματα που δόθηκαν με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης». Αναγνώρισε πως οι τιμές στο βαμβάκι είναι χαμηλές, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση έχει δώσει ειδικές ενισχύσεις για να κρατηθεί το προϊόν σε όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο».

Παράλληλα δήλωσε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν είναι συγκυριακά ούτε αφορούν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η συνολική αναδιοργάνωση του τομέα. Στάθηκε και στις ευρωπαϊκές προκλήσεις λέγοντας πως «είναι κρίμα να μην έχουμε κοινή θέση σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, όπως ποιες ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να υπάρχουν απέναντι στη συμφωνία Mercosur», υπογραμμίζοντας ότι τέτοια θέματα απαιτούν ενιαία εθνική στάση και ουσιαστικό διάλογο.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «η κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Έδειξε υπομονή και σεβασμό, προτείνοντας από την πρώτη στιγμή τον διάλογο», επαναλαμβάνοντας ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή, αλλά «οι δικαιολογίες για να μην προσέρχεται κανείς, πλέον δεν υπάρχουν».