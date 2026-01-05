Από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου, χιλιάδες δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους σημαντικές καταβολές, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συνολικά, πρόκειται να διανεμηθούν 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, καλύπτοντας εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.