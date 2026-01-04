Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, όσα κάνουν», ανέφερε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο CBS.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φάνηκε να μετριάζει τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε τονίσει πως οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν τη διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και δεν θα διστάσουν να αναπτύξουν στρατεύματα «αν χρειαστεί».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Τραμπ δεν μπορεί να αποκλείσει δημοσίως όλες τις επιλογές, ωστόσο «δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή». Όπως τόνισε, «αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Σύλληψη του Μαδούρο και πολιτικές εξελίξεις

Σε μια δραματική επιχείρηση, αμερικανικά στρατεύματα συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας το Σάββατο. Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται πλέον στις ΗΠΑ και αναμένει να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προέδρου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας της έδωσε επίσημα την εντολή να αναλάβει τον ρόλο αυτό.

Ερωτηθείς για τη Ροντρίγκες, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των υπόλοιπων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία, σημειώνοντας πως «θα δει τι θα συμβεί».

«Η διαφορά» με τον Μαδούρο, πρόσθεσε, είναι ότι «το άτομο που ήταν υπεύθυνο (…) ήταν κάποιος με τον οποίο δεν μπορούσες να συνεργαστείς» και που «δεν τήρησε τις συμφωνίες του».

Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην αντιπολίτευση

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2024, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει.

Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών. Η Βενεζουέλα, τόνισε, δεν είναι «Λιβύη», «Ιράκ» ή «Αφγανιστάν». «Η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική», σημείωσε. «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα».