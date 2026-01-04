Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ κάλεσε σε «απόλυτο σεβασμό» της εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας, αντιδρώντας σε ανάρτηση της Κέιτι Μίλερ, συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ. Η Μίλερ είχε δημοσιεύσει στο X φωτογραφία της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αναβίωσε την παλαιότερη επιθυμία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει η Ουάσιγκτον τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι το νησί, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, έχει στρατηγική σημασία και πλούσιους φυσικούς πόρους.

Η Κοπεγχάγη και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχουν απορρίψει κατηγορηματικά κάθε σχετική ιδέα. Ωστόσο, οι εντάσεις επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τον διορισμό από τον Τραμπ του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικού απεσταλμένου στη Γροιλανδία στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σε απάντηση στην ανάρτηση της Κέιτι Μίλερ, ο Δανός πρεσβευτής Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν έγραψε: «Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι». Πρόσθεσε δε: «Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».

Η Κέιτι Μίλερ έχει διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, υπό τον Ίλον Μασκ, πριν ενταχθεί στον ιδιωτικό τομέα. Η επίμαχη ανάρτησή της έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό στο Καράκας.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ερμηνεύεται ως μήνυμα προς συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις προθέσεις του Τραμπ να ελέγξει στρατηγικές περιοχές, με πρώτη τη Γροιλανδία.