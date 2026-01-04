Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι οι εκδρομείς που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς τα αγροτικά μπλόκα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αναγκάζουν χιλιάδες οδηγούς να κινηθούν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Η κάμερα drone του Orange Press Agency κατέγραψε εντυπωσιακές μεν, αποκαρδιωτικές δε εικόνες, με την ουρά των αυτοκινήτων να σχηματίζει ένα ατελείωτο «ποτάμι» από φώτα μέσα στη νύχτα.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο προς την Αθήνα διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί καλούνται να περάσουν από τις «συμπληγάδες» της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, όπου επικρατεί ασφυκτική συμφόρηση.

Το «έμφραγμα» των 12 χιλιομέτρων

Η ταλαιπωρία αρχίζει από το ύψος του Κάστρου, όπου λόγω του μπλόκου οι οδηγοί εκτρέπονται και κινούνται επί χιλιόμετρα στον παράδρομο. Ο δρόμος αυτός έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αλίαρτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα μήκους περίπου 12 χιλιομέτρων. Η ουρά ξεκινά από το Μαυρομμάτι, πριν τον κόμβο των Βαγίων, και εκτείνεται έως το Αμπελοχώρι και τη Θήβα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα αποφάσισε να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους, προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια της «πολιορκίας». Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία, προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας, που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλο και τα διόδια Ρίου-Αντιρρίου.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Μέσα σε αυτό το κ΄λίμα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στις 11:00 σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς οι αγρότες έδωσαν προθεσμία στην κυβέρνηση έως και την Τετάρτη, προκειμένου να αντιδράσει στα αιτήματά τους και να τεθεί μία ικανοποιητική βάση στην ατζέντα της συζήτησης για τον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μία πρόταση-βάση για το ξεκίνημα του διαλόγου με τους αγρότες, διατηρώντας ωστόσο τις όποιες προτάσεις της, στο πλαίσιο που καθορίζεται από τη δημοσιονομική πολιτική.