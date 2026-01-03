Ο Τόνι Τζεκίρι, που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν, αντικαθιστώντας τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ, που βρισκόταν στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, φαίνεται πως θα μετακινηθεί τελικά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5», οι «κίτρινοι» έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Τζόουνς και περιμένουν μόνο το τυπικό «πράσινο φως» για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, ολοκληρώνοντας έτσι ένα αλυσιδωτό ντόμινο αλλαγών στα ρόστερ της EuroLeague.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Οι κίτρινοι έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Τζόουνς, τόσο και με την ομάδα του. Απλά περιμένουν… το πράσινο φως έτσι ώστε να οριστικοποιήσουν τη μετακίνησή του».