Επεισόδιο με δράστη έναν 56χρονο και θύμα ένα 59χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, σημειώθηκε στην οδό Πρεβέζης στον Άγιο Δημήτριο.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) σε ισόγειο πολυκατοικίας, με αφορμή τις οικονομικές διαφορές που έχουν οι δύο άνδρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές στον 59χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο 56χρονος συνελήφθη, ενώ ο 59χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος αφού διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διωκτικό έγγραφο για ληστεία.