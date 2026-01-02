Τραγικό τέλος είχε η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία βρέθηκε νεκρή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Βικτόρια Τζόουνς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στις 2:52 π.μ. τοπική ώρα. Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε στο TMZ ότι οι μονάδες της υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ιατρικό επείγον περιστατικό στο ξενοδοχείο στις 2:52 π.μ. Κατά την άφιξη, οι διασώστες πραγματοποίησαν αξιολόγηση και το άτομο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό.

Όπως αναφέρεται, ο χώρος παραδόθηκε στην Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο και στο Γραφείο Ιατροδικαστή για περαιτέρω έρευνα.