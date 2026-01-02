Η Μαριάνα Δρακοπούλου κάτοικος της Ελβετίας μίλησε σε ζωντανή σύνδεση από το Κραν Μοντανά στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η ίδια αναφερόμεν στο μπαρ που έχασαν από φωτιά τη ζωή τους 47 άτομα έκανε λόγο για ένα μέρος που πάνε όλα τα νέα παιδιά από 15 έως 25 ετών. Ερωτηθείσα για το αν γνώριζε αν υπήρχαν θέματα ασφαλείας απάντησε αρνητικά.

Είπε ότι το μπαρ ήταν υπόγειο και ότι υπήρχε μία σκάλα για να ανεβαίνει ο κόσμος. Ερωτηθείσα για το αν ήταν νόμιμο να βρίσκονται στον χώρο 15χρονα και 16χρονα παιδιά είπε ότι στην Ελβετία από τα 16 μπορούν να πίνουν μπίρα οπότε μπορούν να μπουν σε έναν τέτοιο χώρο.

Aκόμα είπε ότι ο γιος της ήταν να πάει τη βραδιά της τραγωδίας στο μπαρ, αλλά ευτυχώς δεν πήγε. «Αλλά ήταν το προηγούμενο βράδυ και κάθε βράδυ με τα παιδιά ης σχολής του γιατί είναι το “place to be” το “Constellation”. Kι εγώ όταν σπούδαζα εδώ, εκεί πήγαιναμε κάθε βράδυ».

Συμπλήρωσε ότι όλοι βιώνουν μία δύσκολη κατάσταση καθώς όπως είπε κανονικά η Πρωτοχρονιά είναι μέρα γιορτής και με αυτό που συνέβη η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται και όλοι είναι συντετριμμένοι .

Κλείνοντας υπογράμμισε ότι το μπαρ “Cοnstellation” ήταν ένα “safe place” όπου ένιωθαν ότι ήταν ασφαλή τα παιδιά. «Ήταν ένα “safe place”. Άλλο να μένεις στη Λωζάνη δεν αφήνεις τα παιδιά σου να βγούνε, εδώ στο Κραν ξέρεις ότι η κοινωνία είναι μικρή και δεν θα συμβεί τίποτα. Ξέραμε ότι όλα τα παιδιά μας είναι στο “Constellation” και τα προσέχουν».

Ελληνίδα μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας

Μια νεαρή Ελληνίδα είναι μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου φωτιά σε μπαρ κόστισε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Voisins, amis et habitants de Crans-Montana, si vous avez des informations concernant ces jeunes, merci de contacter les numéros indiqués. Ils se trouvaient à l’intérieur de le bar Le Constellation.#CransMontana pic.twitter.com/4ziq41pRn9 — Aline 🇲🇽🇨🇭 (@AlineCvt) January 1, 2026

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές. Από τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και πάνω από 100 τραυματίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα