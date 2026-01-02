Μετά το πέρας των γιορτών η προσοχή των καταναλωτών στρέφεται στις χειμερινές εκπτώσεις. Οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026 αναμένονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια ιδανική περίοδο για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και πολλά άλλα είδη.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς η αγορά από σήμερα, καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν θεωρεται επίσημη αργία. Παρ’ όλα αυτά, πολλά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της καθιερωμένης απογραφής των αποθεμάτων που γίνεται μετά την Πρωτοχρονιά.

Έτσι, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά σήμερα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όπως μικρά καταστήματα, φούρνοι ή περίπτερα. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ορισμένες αλυσίδες είναι ανοιχτές.

Τα σούπερ μάρκετ

Ειδικότερα, τα Lidl λειτουργούν σήμερα με κανονικό ωράριο, ενώ τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα παραμείνουν κλειστά.

Ο ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει μερική λειτουργία καταστημάτων. Εκτός από τα AB Shop & Go πολλά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά με κανονικό ωράριο.

Όσον αφορά τα My Market, καθώς και αλυσίδες όπως Market In, Γαλαξίας και Κρητικός, πολλά καταστήματά τους σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές είναι ανοιχτά σήμερα 2/1/2026, λειτουργώντας με κανονικό ωράριο.

Ωστόσο, στους καταναλωτές που αναζητούν τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ συστήνεται να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους.

Οι τράπεζες

Τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.