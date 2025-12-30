Η αγορά προετοιμάζεται ήδη για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026, οι οποίες θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει 60 ημέρες, έως τις 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα στην αγορά και στους καταναλωτές.

Αν και η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων ισχύει πλήρως το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις αρμόδιες αρχές.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να καταρτίζουν λίστα με τα προϊόντα που χρειάζονται πραγματικά και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές που βασίζονται σε πρόσκαιρες προσφορές.

Συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές

Σύγκριση τιμών: Πριν από κάθε αγορά, συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να διαπιστώσετε το πραγματικό όφελος.

Έλεγχος αναγραφής τιμών: Τα καταστήματα οφείλουν να εμφανίζουν καθαρά την αρχική και τη μειωμένη τιμή. Ελέγξτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική και όχι παραπλανητική.

Προσοχή στις υπερβολικά δελεαστικές προσφορές: Αποφύγετε αγορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Αγορά από αξιόπιστες πηγές: Επιλέγετε γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή κακής ποιότητας προϊόντων.

Ενημέρωση για πολιτικές επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων, για να αποφύγετε προβλήματα μετά την αγορά.

Έλεγχος προϊόντων: Εξετάστε τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή πριν φύγετε από το κατάστημα, ώστε να εντοπίσετε πιθανές φθορές ή ελαττώματα.

Ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Κατά τις online αγορές, προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και κρατήστε αποδείξεις ή e-mail επιβεβαίωσης για κάθε συναλλαγή.