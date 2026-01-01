Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δεσμεύτηκε να «δώσει το παράδειγμα στον κόσμο» αποδεικνύοντας ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει», όπως ανέφερε στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο», δήλωσε ο 34χρονος δήμαρχος.

Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο κρύο έξω από το Δημαρχείο στο Μανχάταν, ο νέος δήμαρχος, μέλος του κόμματος Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής (DSA), τόνισε πως δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Οι προτεραιότητές του επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής και στη στήριξη των εργαζομένων.

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», υπογράμμισε ο Μαμντάνι, προκαλώντας χειροκροτήματα από το πλήθος.

Η τελετή ορκωμοσίας και η παρουσία του Μπέρνι Σάντερς

Μετά από μια πρώτη ορκωμοσία το βράδυ της Τετάρτης ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς —γνωστής για τη σφοδρή αντιπαράθεσή της με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ— ο Μαμντάνι έδωσε σήμερα τον επίσημο όρκο του μπροστά στον Μπέρνι Σάντερς, την εμβληματική μορφή της αμερικανικής αριστεράς.

Ο νέος δήμαρχος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Σάντερς αποτελεί έναν από τους πολιτικούς του ήρωες και πηγή έμπνευσης για την πολιτική του πορεία.

«Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!», είπε ο 84χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος.