Ο Ζοχράν Μαμντάνι, Δημοκρατικός πολιτικός που εξελέγη τον Νοέμβριο, ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε μια λιτή τελετή παρουσία της συζύγου του, Ράμα Ντουουάτζι.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε σε ιστορικό σταθμό του μετρό στο Μανχάταν, παρουσία της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, γνωστής για την αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη στήριξή της στον νέο δήμαρχο.

Ο 34χρονος Μαμντάνι έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, ορκιζόμενος στο Κοράνι που κρατούσε η καλλιτέχνης σύζυγός του. Το ιερό βιβλίο ανήκε στον ιστορικό και ακτιβιστή Αρτούρο Σόμπουργκ, έναν από τους θεμελιωτές της Μαύρης Ιστορίας στις ΗΠΑ.

«Καλή χρονιά στους Νεοϋορκέζους, τόσο μέσα σε αυτή τη σήραγγα όσο και πάνω από αυτή», δήλωσε ο Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας την τελετή «μια τιμή και ένα προνόμιο ζωής».

Εξήγησε ότι επέλεξε τον σταθμό Old City Hall για την ορκωμοσία του επειδή, όπως είπε, αντιπροσωπεύει «μια πόλη που τόλμησε να είναι όμορφη» και «ικανή να μεταμορφώσει τη ζωή των εργατικών τάξεων».

Η επίσημη τελετή και οι προσκεκλημένοι

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης, η θητεία του δημάρχου ξεκινά την 1η Ιανουαρίου μετά τις εκλογές. Παραδοσιακά, ακολουθεί μια μικρή τελετή αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση εξουσίας.

Η επίσημη ορκωμοσία του Μαμντάνι έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι (τοπική ώρα) στα σκαλιά του δημαρχείου, με προεδρεύοντα τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς. Ο νέος δήμαρχος έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς αποτελεί έναν από τους πολιτικούς του ήρωες.

Περίπου 4.000 καλεσμένοι αναμένονται στο πάρκο μπροστά από το δημαρχείο, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση με τίτλο «Ορκωμοσία μιας νέας εποχής» μέσω οθονών κατά μήκος του Μπρόντγουεϊ.

Οικονομική στήριξη και προκλήσεις

Ο Μαμντάνι συγκέντρωσε 2,6 εκατ. δολάρια από περίπου 30.000 δωρητές για τη μετάβαση της εξουσίας και τους εορτασμούς, ποσό-ρεκόρ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται από την εποχή του Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Μετά την ορκωμοσία, ο νέος δήμαρχος θα μετακομίσει από το διαμέρισμά του στην Αστόρια στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης, στην πολυτελή περιοχή Άπερ Ιστ Σάιντ.

Πολιτικές προτεραιότητες και σχέσεις με τον Τραμπ

Ο Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα και γιος μεταναστών, εξελέγη με πρόγραμμα που διαφοροποιείται ριζικά από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα όπως η οικονομία και η μετανάστευση.

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο άνδρες είχαν μια απροσδόκητα θερμή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν ο Τραμπ θα υλοποιήσει τις απειλές του να στείλει την Εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη ή να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της πόλης.

Οι δεσμεύσεις και οι προσδοκίες

Με περιορισμένη πολιτική εμπειρία, ο Μαμντάνι καλείται να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, που έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στους πολίτες. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να παρακολουθούν στενά τα πρώτα του βήματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο προκάτοχός του, Έρικ Άνταμς, κατηγορούμενος για διαφθορά, έχει περιπλέξει το σχέδιο του νέου δημάρχου για πάγωμα ενοικίων σε πάνω από ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, διορίζοντας δικούς του ανθρώπους στην αρμόδια επιτροπή.

Παραμένει επίσης ασαφές πώς ο Μαμντάνι θα εφαρμόσει τις υπόλοιπες υποσχέσεις του, όπως την ανέγερση 200.000 οικονομικά προσιτών κατοικιών, τη δημιουργία δωρεάν παιδικών σταθμών, δημόσιων σούπερ μάρκετ και δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία. Ο ίδιος θα πρέπει να παρουσιάσει σύντομα συγκεκριμένο σχέδιο για την εφαρμο