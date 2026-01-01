Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά αγνοούνται ύστερα από επίθεση κατά ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε άτυπα ορυχεία στο βόρειο Περού, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Την είδηση επιβεβαίωσε τοπικός δήμαρχος, κάνοντας λόγο για ακόμη μία από τις επιθέσεις που πλήττουν μικρής κλίμακας χρυσωρυχεία στη χώρα.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πόλη της βόρειας περιοχής Λα Λιμπερτάδ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Πατάς, Άλντο Μαρίνο, μιλώντας στην τοπική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για περιστατικό που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα βίας που έχει πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η αστυνομία είχε αναφέρει τον Μάιο του 2025 ότι 13 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην ίδια περιοχή, καθώς εγκληματικές συμμορίες προσπαθούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στα ορυχεία και στις παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με αυτά.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν στην είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», δήλωσε ο Μαρίνο στο Canal N, προσθέτοντας ότι «ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος», σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την επίθεση, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια.