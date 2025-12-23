Δύο ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο της εταιρείας Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), στη Σιλεσία της νότιας Πολωνίας. Το ίδιο ορυχείο είχε γίνει θέατρο τραγωδίας και το 2022, όταν παρόμοιο περιστατικό είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 εργαζόμενους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας), στο Πνιόβεκ. Η έκρηξη συνέβη σε βάθος περίπου 830 μέτρων, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις ομάδες διάσωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της JSW, «οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών». Ήταν ηλικίας 40 και 41 ετών. Οκτώ ακόμη εργαζόμενοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, ενώ οι διασώστες ανέσυραν τα σώματα των θυμάτων έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε επτά ώρες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, γράφοντας: «Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη».

Όπως μετέδωσε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός TVP, από την αρχή του έτους έχουν χάσει τη ζωή τους 15 άνθρωποι στα πολωνικά ορυχεία, εκ των οποίων οι 12 εργάζονταν σε ανθρακωρυχεία.