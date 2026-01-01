Σοκ στο Άμστερνταμ έχει προκαλέσει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, ένα ιστορικό κτίριο που δεσπόζει στην ολλανδική πρωτεύουσα εδώ και 154 χρόνια. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και τα ξημερώματα της Πέμπτης ο ναός κατέρρευσε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εμπρησμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδες νεαρών έκαναν χρήση πυροτεχνημάτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εορτασμών, κάτι που εξετάζεται ως πιθανή αιτία.

Όπως δήλωσε πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο του ναού. Ο πύργος κατέρρευσε και έπεσε στο κέντρο του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό του.

Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1884, ήταν σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένο από ξύλο, γεγονός που το έκανε ιδιαίτερα ευάλωτο στις φλόγες. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, καθιστώντας αδύνατη τη διάσωση του ιστορικού ναού.

Vondelkerk brandt volledig uit pic.twitter.com/S10Yepmxgx — Quirijn Fabrie (@fabrie_quirijn) January 1, 2026

Η απώλεια του Vondelkerk θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτιστική κληρονομιά του Άμστερνταμ. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.