Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στην Ολλανδία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στη Χάγη.

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις χώρες μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θέμα στο οποίο ο Τραμπ έχει επιμείνει επανειλημμένα.

Το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ προς τιμήν των ηγετών. Αύριο, θα συμμετάσχει στη μοναδική προγραμματισμένη συνεδρίαση της συνόδου.

Στο μεταξύ, τια το μήνυμα που έστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τον συγχαρεί για την παρέμβασή του στη σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ, αλλά και για την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ευρωπαίους προκειμένου να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, μίλησε ο Μαρκ Ρούτε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των μελών του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του SMS, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας απάντησε, αφήνοντας αιχμές σε χώρες που ξόδευαν μέχρι πρόσφατα κάτω από το 2% του ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά: ««Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που έπρεπε να παραμείνει μυστικό. Κοιτάξτε, τι υπάρχει μέσα στα μηνύματα που του έστειλα… όσον αφορά το 2%, η εκπλήρωση του 2%, χωρίς αυτόν (τον Τραμπ) δεν θα είχε συμβεί ποτέ φέτος. Ας είμαστε ειλικρινείς, στις αρχές του έτους επτά χώρες έλεγαν «καλά, ίσως (γίνει) κάπου το 2031, 2032», όλες αυτές οι επτά – οκτώ χώρες είναι τώρα στο 2%».

NATO Secretary General Mark Rutte has responded at the alliance’s summit in The Hague after some of his private messages to US President Donald Trump were made public: pic.twitter.com/GtjyzLKPCu

— DW Europe (@dw_europe) June 24, 2025