Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι έδειχνε πως στόχευε τη ρωσική προεδρική κατοικία.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε την Πέμπτη στο Telegram, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drone στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν εγκατάσταση στη Ρωσική Προεδρική Κατοικία στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ».

Πρόσθεσε επίσης: «Τα υλικά αυτά θα μεταβιβαστούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των καθιερωμένων διαύλων»

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк “91 дрон над резиденцією Путіна” 🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон “прилітав до Путіна”, але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Η Μόσχα είχε κατηγορήσει τη Δευτέρα το Κίεβο για απόπειρα επίθεσης με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας στη βόρεια περιφέρεια του Νόβγκοροντ, προσθέτοντας ότι θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας. Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή τις κατοικίες του σε επίθεση με drone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά εξέφρασε κατανόηση για τον ρωσικό ισχυρισμό, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε σκεπτικισμό, κοινοποιώντας άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μπλοκάρει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία διέψευσε ότι πραγματοποίησε επίθεση και χαρακτήρισε τις κατηγορίες μέρος ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο τη δημιουργία ρήγματος μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.