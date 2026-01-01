Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν επιχείρησε να πλήξει κατοικία που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε πρόσφατη επίθεση με drones στη βόρεια Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό που, όπως έχει γίνει γνωστό, μετέφερε ο ίδιος ο Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας που είχανε την Δευτέρα.

Πηγές που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ την Τετάρτη, διευκρινίζοντας πως, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε επίθεση με στόχο ρωσική προεδρική κατοικία.

Η Μόσχα είχε κατηγορήσει δημόσια την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Πούτιν, ισχυρισμό τον οποίο ο Τραμπ ανέφερε σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, λέγοντας ότι του μεταφέρθηκε προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τότε ότι η πληροφορία τον ενόχλησε, παρά τη σαφή διάψευση από το Κίεβο.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένιωσε «πολύ θυμωμένος» όταν άκουσε τον ισχυρισμό. Παράλληλα, είχε αναγνωρίσει ότι είναι «πιθανό» η καταγγελία να μην ευσταθεί, σημειώνοντας ωστόσο πως «ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Μετά την ενημέρωση από τον επικεφαλής της CIA, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός. Την Τετάρτη ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social σύνδεσμο προς άρθρο γνώμης της New York Post με τίτλο «Η μπλόφα Πούτιν για “επίθεση” δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη». Στο άρθρο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η επίθεση έλαβε χώρα ποτέ, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και ότι το Κρεμλίνο παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η αποκάλυψη της αμερικανικής εκτίμησης, που μετέδωσε αρχικά η Wall Street Journal, έρχεται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών επαφών υπό την ηγεσία του Τραμπ και των απεσταλμένων του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

ΟΡώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προέβαλε τον ισχυρισμό μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, από την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η καταγγελία περί επίθεσης ενδέχεται να αποτέλεσε προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, χωρίς άμεση ρήξη με τον Τραμπ. Στο ίδιο πνεύμα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «σκόπιμη απόσπαση προσοχής».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι συνολικά 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία με κατεύθυνση κατοικία του Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιφέρεια Νόβγκοροντ.

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк “91 дрон над резиденцією Путіна” 🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон “прилітав до Путіна”, але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Σύμφωνα με τη Μόσχα, περισσότερα από τα μισά καταρρίφθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ενώ τα υπόλοιπα εξουδετερώθηκαν πάνω από την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό χάρτη, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία.