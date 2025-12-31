Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο από ένα καταρριφθέν drone, το οποίο, όπως υποστηρίζει, εκτόξευσε η Ουκρανία προς την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη βορειοδυτική Ρωσία αυτή την εβδομάδα — ισχυρισμό που το Κίεβο διέψευσε, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα».

Το βίντεο, που τραβήχτηκε τη νύχτα, δείχνει ένα κατεστραμμένο drone να βρίσκεται στο χιόνι σε μια δασώδη περιοχή. Το υπουργείο ανέφερε ότι η φερόμενη επίθεση ήταν «στοχευμένη, προσεκτικά σχεδιασμένη και πραγματοποιήθηκε σε στάδια».

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк “91 дрон над резиденцією Путіна” 🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон “прилітав до Путіна”, але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Το βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, αναφέρει το France 24.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα. Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Πούτιν: Πιστεύουμε σε νίκη στην Ουκρανία

Η Ρωσία πιστεύει ότι θα «νικήσει» στην Ουκρανία, είπε στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.