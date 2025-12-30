Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ. Όπως ανέφερε, θα ήθελε να εξετάσει τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πριν διαμορφώσει άποψη για το περιστατικό.

«Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ στην εκπομπή «Varney & Co.» του τηλεοπτικού δικτύου Fox Business, αναφερόμενος στη φερόμενη ουκρανική επίθεση, την οποία το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Ο αμερικανός διπλωμάτης πρόσθεσε πως «φαίνεται ανάρμοστο να είσαι τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία – την οποία η Ουκρανία επιθυμεί ειλικρινά – και να προχωράς σε μια ενέργεια που θα θεωρούνταν απερίσκεπτη και ανώφελη».

Αντιδράσεις από Μόσχα και Κίεβο

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Παράλληλα, προανήγγειλε αντίποινα και αλλαγή στάσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, το Κίεβο χαρακτήρισε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ψευδείς, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στη νομιμοποίηση νέων επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη, καθώς «ουδέποτε υπήρξε τέτοια επίθεση».

Παρέμβαση Τραμπ και στάση Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για την υποτιθέμενη ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του. Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για το περιστατικό, ενώ ερωτηθείς εάν υπάρχουν αποδείξεις απάντησε: «Θα μάθουμε».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, όπως και αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η CIA αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Ο Γουίτακερ υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και των συμμάχων μας για το εάν αυτή η επίθεση όντως συνέβη».