Η πανσέληνος του Ιανουαρίου με το παρατσούκλι Wolf Moon (φεγγάρι του λύκου) ανατέλλει το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ως η δεύτερη υψηλότερη πανσέληνος του έτους.

Η σελήνη γίνεται πανσέληνος ακριβώς στις 5:03 π.μ. και θα εμφανιστεί επίσης φωτεινή και πανσέληνος την Παρασκευή (2 Ιανουαρίου) και την Κυριακή (4 Ιανουαρίου). Η πανσέληνος Wolf Moon είναι η τελευταία από τέσσερις συνεχόμενες υπερ-πανσελήνους, μετά την Harvest Moon του Οκτωβρίου, την Beaver Moon του Νοεμβρίου και την Cold Moon του Δεκεμβρίου.

Οι υπερ-σελήνες συμβαίνουν, όταν η πανσέληνος ανατέλλει κοντά στο περίγειο, το πλησιέστερο σημείο της Γης στην ελλειπτική τροχιά της, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια τυπική πανσέληνο. Αντίθετα, μια μικρο-σελήνη συμβαίνει, όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το απόγειο, το πιο απομακρυσμένο σημείο της από τη Γη, κάνοντάς την να φαίνεται μικρότερη από τη δική μας οπτική γωνία.

Πανσέληνοι του 2026

Το 2026 θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 13 πανσελήνους, συμπεριλαμβανομένων τριών υπερσελήνων και δύο σεληνιακών εκλείψεων, μία από τις οποίες είναι η τελευταία ολική σεληνιακή έκλειψη μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2028. Αν και οι έμπειροι παρατηρητές της Σελήνης γνωρίζουν ότι η νύχτα της πανσελήνου δεν είναι η καλύτερη για την παρατήρηση της σεληνιακής επιφάνειας (ακόμη και με ένα καλό ζευγάρι κιάλια), η πανσέληνος που ανατέλλει ως σφαίρα στο σούρουπο, είναι ένα ουράνιο θέαμα, που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.

Οι ημερομηνίες των πανσελήνων του 2026

Ακολουθούν όλες οι ημερομηνίες και ώρες της πανσελήνου για το 2026, σύμφωνα με το timeanddate.com, συμπεριλαμβανομένων των πιο συνηθισμένων ονομάτων στη Βόρεια Αμερική:

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου: Λυκάνθρωπος (10:02 UTC/5:02 π.μ. EST) — επίσης υπερσελήνη

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου: Χιονισμένη Σελήνη (22:09 UTC/5:09 μ.μ. EST)

Τρίτη, 3 Μαρτίου: Worm Moon (11:37 UTC/6:37 π.μ. EST) — επίσης ολική σεληνιακή έκλειψη

Τετάρτη, 1 Απριλίου: Pink Moon (02:11 UTC στις 2 Απριλίου/10:11 μ.μ. EDT στις 1 Απριλίου)

Παρασκευή, 1 Μαΐου: Φεγγάρι των λουλουδιών (17:23 UTC/1:23 μ.μ. EDT)

Κυριακή, 31 Μαΐου: Μπλε φεγγάρι (08:45 UTC/4:45 π.μ. EDT)

Δευτέρα, 29 Ιουνίου: Φράουλα Σελήνη (23:56 UTC/7:56 μ.μ. EDT) — επίσης μικροσελήνη

Τετάρτη, 29 Ιουλίου: Μπακ Σελήνη (14:35 UTC/10:35 π.μ. EDT)

Παρασκευή, 28 Αυγούστου: Sturgeon Moon (04:18 UTC/12:18 π.μ. EDT) — επίσης μερική σεληνιακή έκλειψη

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου: Harvest Moon (16:49 UTC/12:49 μ.μ. EDT)

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου: Hunter’s Moon (04:11 UTC/12:11 π.μ. EDT)

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου: Beaver Moon (14:53 UTC/9:53 π.μ. EST) — επίσης υπερ-φεγγάρι

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου: Cold Moon (01:28 UTC στις 24 Δεκεμβρίου/8:28 μ.μ. EST στις 23 Δεκεμβρίου) — επίσης υπερ-φεγγάρι