Αστρονομικά φαινόμενα 2026: Αν υπάρχει χρονιά που αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό, αυτή είναι το 2026. Ολικές εκλείψεις, εντυπωσιακές υπερπανσέληνοι, πλανητικές ευθυγραμμίσεις και αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα συνθέτουν ένα συναρπαστικό ημερολόγιο που υπόσχεται μοναδικά θεάματα σε κάθε εποχή του έτους.

Ιανουάριος – Οι πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις

Στις 3 Ιανουαρίου, η χρονιά ανοίγει με μια λαμπρή υπερπανσέληνο δίπλα στον Δία. Η Σελήνη θα φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη, καθώς βρίσκεται στο περίγειό της, στο κοντινότερο σημείο της προς τη Γη. Το φαινόμενο, γνωστό ως «πανσέληνος του λύκου», θα είναι πιο εντυπωσιακό κατά την ανατολή της, γύρω στο ηλιοβασίλεμα.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου, ο Δίας θα βρεθεί σε αντίθεση με τον Ήλιο. Θα είναι πιο κοντά στη Γη και ιδιαίτερα λαμπρός, ορατός όλη τη νύχτα στον αστερισμό των Διδύμων.

Φεβρουάριος – Μια σπάνια πλανητική ευθυγράμμιση

Στα τέλη Φεβρουαρίου, έξι πλανήτες θα σχηματίσουν μια εντυπωσιακή ευθυγράμμιση. Μετά τη δύση του Ήλιου, Αφροδίτη, Ερμής και Κρόνος θα φαίνονται χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, ενώ πιο ψηλά θα ξεχωρίζουν ο Δίας, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Οι δύο τελευταίοι θα απαιτούν κιάλια ή τηλεσκόπιο για να παρατηρηθούν.

Άνοιξη – Εκλείψεις και ουράνια θεάματα

Στις 3 Μαρτίου αναμένεται ολική έκλειψη Σελήνης. Η Σελήνη θα πάρει κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας τη γνωστή «ματωμένη πανσέληνο», καθώς η Γη θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη. Το φαινόμενο θα είναι ορατό σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Η εαρινή ισημερία στις 20 Μαρτίου θα συνοδευτεί πιθανότατα από έντονη δραστηριότητα του βόρειου σέλαος, λόγω της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας του 2026. Οι εικόνες αναμένονται εντυπωσιακές, κυρίως σε περιοχές υψηλών γεωγραφικών πλατών.

Καλοκαίρι – Η χρονιά κορυφώνεται

Στις 8–9 Ιουνίου η Αφροδίτη και ο Δίας θα πλησιάσουν σε απόσταση μόλις μίας μοίρας, προσφέροντας ένα λαμπρό θέαμα μετά τη δύση του Ήλιου. Τον 7 Αυγούστου, η ημισέληνος θα περάσει μπροστά από το σμήνος των Πλειάδων, κρύβοντας σταδιακά τα αστέρια του, σε ένα φαινόμενο γνωστό ως απόκρυψη.

Το αποκορύφωμα της χρονιάς έρχεται στις 12 Αυγούστου με την ολική έκλειψη Ηλίου. Το φαινόμενο θα είναι ορατό από τμήματα της Ισλανδίας, της Γροιλανδίας, της Πορτογαλίας και της βόρειας Ισπανίας – η πρώτη ολική έκλειψη που περνά από την ηπειρωτική Ευρώπη μετά το 1999. Η ολικότητα θα διαρκέσει περίπου 1–2 λεπτά.

Αμέσως μετά, στις 12–13 Αυγούστου, οι Περσείδες θα φτάσουν στο μέγιστό τους, με έως και 90 μετεωρίτες την ώρα υπό ιδανικές συνθήκες, χάρη στη νέα Σελήνη και τον σκοτεινό ουρανό.

Φθινόπωρο – Οι τελευταίες υπερπανσέληνοι

Στις 25 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί η δεύτερη υπερπανσέληνος του έτους, γνωστή ως «πανσέληνος του κάστορα». Θα ανατείλει λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, φωτίζοντας εντυπωσιακά τον ουρανό στο λυκόφως.

Δεκέμβριος – Εντυπωσιακό φινάλε

Στις 23 Δεκεμβρίου θα ανατείλει η πιο κοντινή υπερπανσέληνος του 2026, η λεγόμενη «ψυχρή πανσέληνος». Θα είναι η μεγαλύτερη της χρονιάς, συνοδευόμενη από τον Δία και τον Άρη.

Λίγες ημέρες αργότερα, στα τέλη Δεκεμβρίου, ο χρόνος θα κλείσει με ακόμη μία πλανητική ευθυγράμμιση. Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα μοιραστούν τον νυχτερινό ουρανό, με τη Σελήνη να κινείται ανάμεσά τους.

Το 2026 προμηνύεται μια χρονιά που θα μας θυμίσει πόσο μαγευτικό μπορεί να είναι το να κοιτάζουμε ψηλά.