Εντυπωσιακή φωτογραφία κατέγραψε δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα ταυτόχρονα πάνω από τον ουρανό της Βόρειας Ιταλίας. Το φαινόμενο σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν ένας ισχυρός κεραυνός χτύπησε πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, ανάμεσα στην ιταλική και τη βαλκανική χερσόνησο. Το ηλεκτρικό πεδίο εξαπλώθηκε στην ατμόσφαιρα και, πάνω από την πόλη Ποσάνιο, κοντά στη Βενετία, εμφανίστηκαν δύο εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα που καταγράφηκαν σε μία μόνο λήψη.

Τη μοναδική φωτογραφία τράβηξε ο Ιταλός φωτογράφος Βάλτερ Μπινότο, γνωστός για τη διάκρισή του στα βραβεία Wildlife Photographer of the Year. Ο Μπινότο ειδικεύεται στη φωτογράφιση σπάνιων ατμοσφαιρικών φαινομένων και έχει καταφέρει να απαθανατίσει πολλές φορές παρόμοιες στιγμές που διαφεύγουν του ανθρώπινου ματιού.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία διακρίνονται δύο φαινόμενα: ένας ELVE – δίσκος κόκκινου φωτός που δημιουργείται από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς – και ένας sprite, ένα κόκκινο, «πλοκαμοειδές» φως που μοιάζει με μέδουσα. Και τα δύο ανήκουν στην κατηγορία των Transient Luminous Events, δηλαδή φωτεινών εκρήξεων που εμφανίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και συνδέονται με καταιγίδες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valter Binotto (@valterbinotto)

Τα φαινόμενα και η επιστημονική τους εξήγηση

Οι επιστήμονες έχουν δώσει σε αυτά τα φαινόμενα ονόματα εμπνευσμένα από τη μυθολογία: TROLLs, Pixies, GHOSTs και Gnomes. Όλα όμως ανήκουν στην ίδια οικογένεια των φωτεινών εκρήξεων της ανώτερης ατμόσφαιρας, που δημιουργούνται τυχαία κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης.

Ο Μπινότο εξήγησε ότι «πρόκειται για σπάνιο διπλό φαινόμενο Sprite και ELVE. Το Sprite είναι το κόκκινο αντικείμενο στο κέντρο, ενώ ο κόκκινος ‘ιπτάμενος δίσκος’ γύρω του είναι το ELVE». Το φαινόμενο ELVE προκαλείται όταν ένας εξαιρετικά ισχυρός κεραυνός δημιουργεί έναν έντονο ηλεκτρομαγνητικό παλμό, ο οποίος χτυπά την ιονόσφαιρα της Γης.

Το κόκκινο χρώμα αυτών των φαινομένων οφείλεται στη διέγερση μορίων αζώτου στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στα βόρεια σέλα, όπου το άζωτο αποκτά κόκκινη απόχρωση λόγω της αλληλεπίδρασης με σωματίδια από το διάστημα. Ο φωτογράφος χρησιμοποιεί ειδική κάμερα αστροφωτογραφίας, ευαίσθητη στην υπέρυθρη ακτινοβολία, που του επιτρέπει να καταγράψει τέτοιες στιγμές.