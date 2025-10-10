Το φαινόμενο Λα Νίνια (La Niña), που συνδέεται με πτώση των θερμοκρασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, επανεμφανίζεται, ωστόσο ο αναμενόμενος αντίκτυπός του θα είναι περιορισμένος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).

Το Λα Νίνια αποτελεί φυσικό κλιματικό φαινόμενο το οποίο μειώνει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού. Τείνει να προκαλεί ψύξη στις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ενισχύει τη δραστηριότητα των κυκλώνων στον Ατλαντικό. Πρόκειται για το αντίθετο φαινόμενο του Ελ Νίνιο, με το οποίο εναλλάσσεται περιοδικά, ενώ ενδιάμεσα παρατηρούνται ουδέτερες φάσεις κατά τις οποίες δεν επικρατεί καμία από τις δύο συνθήκες.

Μετά από μια σύντομη φάση Λα Νίνια από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025, καταγράφηκαν ουδέτερες συνθήκες. Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο το φαινόμενο επέστρεψε, όπως ανέφερε η NWS.

Η υπηρεσία προβλέπει ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά σε ασθενή μορφή, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν «λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει τις συνηθισμένες χειμερινές συνέπειες», όπως έντονες χιονοπτώσεις στις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ.

Προηγούμενες επιπτώσεις και φετινές προβλέψεις

Την περίοδο 2020-2023, το Λα Νίνια είχε επιμείνει για τρία συνεχόμενα χρόνια, προκαλώντας σοβαρές ξηρασίες και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Παρότι συνέβαλε στη μείωση της θερμοκρασίας, δεν κατάφερε να ανακόψει τη γενικότερη τάση υπερθέρμανσης της Γης.

Για φέτος, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να εντείνει την περίοδο των κυκλώνων στον Ατλαντικό. Αν και η φετινή σεζόν αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα έντονη, μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πιο ήπια από τις προβλέψεις, καθώς κανένας κυκλώνας δεν έχει πλήξει το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών.