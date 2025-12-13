Ένα από τα πιο μαγευτικά φαινόμενα του ουρανού είναι προ των πυλών: H βροχή μετεωριτών των Διδυμίδων (Geminids). Αν ο καιρός το επιτρέψει, οι ουρανοί θα γεμίσουν φωτεινές ράβδους που «κόβουν» την ανάσα.

Το θέαμα είναι ορατό σε όλο τον κόσμο, αλλά όσοι βρίσκονται στο Βόρειο Ημισφαίριο θα έχουν την καλύτερη θέα. Σύμφωνα με το BBC, η κορύφωση της βροχής αναμένεται το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Τι είναι οι Διδυμίδες

Οι Διδυμίδες εμφανίζονται όταν η Γη διασχίζει τα ίχνη αντικειμένων από το διάστημα. Συνήθως πρόκειται για κομήτες – τα λεγόμενα «κοσμικές χιονόμπαλες» από τη NASA – αλλά στην περίπτωση των Διδυμίδων, η πηγή είναι ένας αστεροειδής. Όταν τα σωματίδια αυτά εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, καίγονται, δημιουργώντας τις φωτεινές ραβδώσεις που γνωρίζουμε ως «πεφταστέρια».

Οι περισσότεροι μετεωρίτες εμφανίζονται λευκοί, αλλά μερικοί μπορούν να λάμψουν πράσινο, κίτρινο, κόκκινο ή μπλε, ανάλογα με τα μέταλλα που περιέχουν, όπως νάτριο, μαγνήσιο ή ασβέστιο – παρόμοιο με τα εντυπωσιακά χρώματα των πυροτεχνημάτων.

Η βροχή των Διδυμίδων προέρχεται από τα υπολείμματα του αστεροειδούς, που ονομάζεται 3200 Φαέθων.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η σκόνη που δημιουργεί τη βροχή προερχόταν απευθείας από τον Φαέθωνα. Ωστόσο, πριν από δύο χρόνια ανακαλύφθηκε ότι η ουρά του αποτελείται κυρίως από φωτεινό αέριο νάτριο, αφήνοντας ακόμη αναπάντητο το πώς και πότε σχηματίστηκε η σκόνη των Διδυμίδων.

Οι Διδυμίδες προσφέρουν, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, μία από τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς για παρατήρηση βροχής διαττόντων αστέρων, λόγω του μεγάλου αριθμού και της συχνότητάς τους.

«Σε έναν σκοτεινό ουρανό χωρίς σύννεφα μπορεί κανείς να δει έως και 100 πεφταστέρια την ώρα, κάτι που είναι εντυπωσιακό», δήλωσε στο BBC ο δρ Ρόμπερτ Μάσεϊ από τη Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

«Είναι ουσιαστικά η ισχυρότερη βροχή διαττόντων αστέρων του έτους».

Βροχή Διδυμίδων: Συμβουλές παρατήρησης

Το έντονο φως της Σελήνης μπορεί να δυσκολέψει την παρατήρηση των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό. Ωστόσο, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, φέτος οι συνθήκες ενδέχεται να είναι σχεδόν ιδανικές κατά την κορύφωση των Διδυμίδων.

Η Σελήνη βρίσκεται στις τελευταίες φθίνουσες φάσεις της, με το μεγαλύτερο μέρος της στο σκοτάδι.

Οι Διδυμίδες παρατηρούνται με γυμνό μάτι, χωρίς την ανάγκη τηλεσκοπίου ή κιαλιών, και απολαμβάνονται καλύτερα σε σκοτεινά, ανοιχτά σημεία μακριά από φωτορύπανση.

«Δεν υπάρχουν πολλές εντελώς δωρεάν φυσικές απολαύσεις – και αυτή είναι μία από αυτές. Βγείτε έξω και απολαύστε τη. Είναι ένας τρόπος να συνδεθείτε με τον ουρανό και να ξεχάσετε για λίγο τις γήινες ανησυχίες», ανέφερε ο δρ Μάσεϊ.

Οι διάττοντες αστέρες φαίνεται να ακτινοβολούν από τον αστερισμό των Διδύμων, ωστόσο κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά από αυτό το σημείο έχετε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Ντυθείτε ζεστά, πάρτε μια κουβέρτα ή μια ανακλινόμενη καρέκλα και αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι.