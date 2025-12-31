«Φεγγάρι του Λύκου» είναι το παραδοσιακό όνομα για την πρώτη πανσέληνο του έτους και πραγματοποιείται τον Ιανουάριο.

Το όνομα προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών της Αμερικής και των Ευρωπαίων αποίκων. Δόθηκε επειδή κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, μέσα στο κρύο και το βαθύ χιόνι του χειμώνα, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν πιο συχνά έξω από τα χωριά.

Σήμερα, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι οι λύκοι αλυχτούν για να επικοινωνήσουν, να εντοπίσουν μέλη της αγέλης, να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς και να οριοθετήσουν την περιοχή τους, και όχι απαραίτητα λόγω πείνας ή για να «ουρλιάξουν στο φεγγάρι».

Σύμφωνα με το Νational Geographic, « Αν ελπίζατε να δείτε μια υπερπανσέληνο, σημειώστε το στο ημερολόγιό σας. Η πανσέληνος του «λύκου» στις 3 Ιανουαρίου θα φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο — και θα είναι η τελευταία υπερπανσέληνος που θα δούμε μέχρι τον Νοέμβριο του 2026.

Μια υπερπανσέληνος γενικά συμβαίνει όταν η πανσέληνος συμπίπτει με την κοντινότερη προσέγγιση της Σελήνης στη Γη, γνωστή ως περίγειο. Κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων, ο σεληνιακός δίσκος μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερος και 30% πιο φωτεινός από μια μικροπανσέληνο, δηλαδή τη στιγμή που η Σελήνη βρίσκεται πιο μακριά και είναι πιο αμυδρή».