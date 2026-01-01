«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης», είναι η χαρακτηριστική απάντηση πηγής από το περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας τη νέα διαρροή από κυβερνητικές πηγές, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανάλαβε στον πρωτοχρονιάτικο καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, την πρόθεση του περί πρωτοβουλίας για συνεννόηση και συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα ορισμού των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων.

Πρόκειται για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη. Η ίδια πηγή υπενθυμίζει δε στον πρωθυπουργό, ότι για τέτοιες «δουλειές» μπορεί πάντα να απευθυνθεί στον Κυριάκο Βελόπουλο, με την απλόχερη στήριξη του οποίου είχε περάσει τις αλλαγές στο ΔΣ της ΑΔΑΕ, εν μέσω διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, με πολλούς να μιλούν για αριθμητικό (και θεσμικό) πραξικόπημα.

Τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τώρα επιζητά σύγκλιση και συναίνεση με την Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν είχε φροντίσει να υπάρξει καμία διαβούλευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μία μέρα πριν η ΑΔΑΕ συνεδριάσει για να επιβάλει πρόστιμο στην ΕΥΠ για τη μη συνεργασία της στη διαλεύκανση του σκανδάλου με την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, η ΝΔ σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου (για τον οποίο εκκρεμούσε πρόστιμο από το ΕΣΡ, το ΔΣ του οποίου επίσης άλλαξε) έφτιαξε τη δική της πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Καμία προσυνεννόηση όλα στο φως

Το πολύ βεβαρημένο ιστορικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε ότι αφορά τον σεβασμό των Θεσμών και τη θεσμική λειτουργία του κράτους είναι από τους κύριους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την οποία κατηγορεί άλλωστε για πολιτικά παζάρια εις βάρος των Θεσμών, απορρίπτοντας εκ των προτέρων οποιαδήποτε συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για συνεννόηση σε ότι αφορά το ζήτημα των επικεφαλής των Αρχών.

«Η λογική της πρότασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας» ήταν το αιχμηρό σχόλιο της Τρικούπη προ ημερών όταν ανώτατη κυβερνητική πηγή αποκάλυπτε για πρώτη φορά την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει μετά τις γιορτές σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες.

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμενες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα. Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτό ωστόσο που το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η αναγκαιότητα να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, της μόνης αρμόδιας να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα.

«Το ΠΑΣΟΚ πιστό στη λογική της πρότασης του, -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής», ξεκαθαρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, κλείνοντας εκ νέου την πόρτα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γκρεμίζοντας τις ελπίδες του για εύρεση «προθύμων» στους κόλπους της.