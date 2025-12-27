«Το 2025 αφήνει μία γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά, γιατί δόξα τω Θεώ είχαμε την υγειά μας. Από την άλλη, βιώνουμε μία κατάσταση που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το επίπεδο της φτώχειας μεγαλώνει στην Ελλάδα, άνθρωποι είναι ανήμποροι να κάνουν και το παραμικρό».

«Την ίδια στιγμή είχαμε πολλά σκάνδαλα που δημιουργούν μία τοξική ατμόσφαιρα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Βλέπουμε άλλα που έγιναν στον χώρο της Παιδείας, άλλα στην Ψηφιακή Πολιτική».

Ακόμη, δήλωσε πως το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, παρά τα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. «Κάποια προσωπικά συμφέροντα (των κομμάτων) συντηρούν αυτά τα μικρά «μαγαζιά», τα οποία δεν θέλουν με τίποτα να συνεννοηθούν. Όταν ο πολίτης βλέπει αυτό, απογοητεύεται και πάει σε αυτό που θεωρεί ότι είναι πιο σταθερά».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, ο Σταμάτης Μαλέλης υποστήριξε πως θα ταρακουνήσει το σύστημα.

«Το θέμα όσον αφορά την ενότητα είναι πως θα συμπεριφερθεί ο ίδιος. Εάν έρθει με ενωτικά στοιχεία και επί ίσοις όρους να συνομιλήσει με τους άλλους, θα λειτουργούσε θετικά. Εάν όμως θέλει να κάνει ένα αρχηγικό κόμμα δικό του, πιθανότατα θα λειτουργήσει αρνητικά σε αυτό που σκέφτομαι ως μεγάλη ενωμένη Κεντροαριστερά».

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει μάχες μέσα στη Βουλή, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Μερικές φορές βεβαίως ξεφεύγει και μερικές φορές δημιουργεί πρόβλημα με δημοσιογράφους, νομίζω ότι τους αδικεί».

Όσον αφορά για το ποια συνεργασία θα ήταν ιδανική για τη διακυβέρνηση της χώρας, απάντησε πως θα ήταν εκείνη του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Το πρόσωπο της χρονιάς είναι…

Ο Σταμάτης Μαλέλης υποστήριξε πως πρόσωπο της χρονιάς που πέρασε είναι η Μαρία Καρυστιανού.

«Αυτή τη γυναίκα τη θαυμάζω. Έχει δώσει τόσους σημαντικούς αγώνες, που δεν είναι τυχαίο ότι στις δημοσκοπήσεις την βγάζουν πολύ υψηλά στην υποθετική ερώτηση του εάν θα κάνει κόμμα. Νομίζω αυτοί που την κατηγορούσαν κάποτε έχουν αρχίσει και τη συμπαθούν». «Η Μαρία Καρυστιανού θα τα πήγαινε πολύ καλά εάν κατέβαινε στην πολιτική, θα συσπείρωνε αυτό που λέμε αντισυστημικό κόμμα».

«Υπάρχει ένα είδος αλλοτρίωσης στο ότι το σύστημα είναι δυνατό σε σχέση με τον πολίτη, ακόμα κι αν κατεβαίνει στους δρόμους. Ο κόσμος μπορεί να λέει ‘εντάξει, έκανε λάθος στα Τέμπη, έκανε λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λάθος στα ψηφιακά προγράμματα, αλλά αυτή είναι η σταθερά’, δεν είναι όμως έτσι».

Πρωτιά για το δελτίο του MEGA για τέταρτη χρονιά

Από τους κερδισμένους της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς ήταν το δελτίο ειδήσεων του MEGA, με τον Σταμάτη Μαλέλη να σχολιάζει «είναι πρώτο για τέταρτη χρονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

«Οι διαφωνίες της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη είναι κομμάτι της αμεροληψίας του δελτίου. Δεν είναι κρυφό ότι έχουν διαφορετικές απόψεις και πολύ ωραία τις εκφράζουν».

«Στην πρωινή ζώνη έχει κερδίσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Είναι ανεβασμένοι σε σχέση με πέρυσι και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι πολύ δυνατό δίδυμο».

Για την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ιστορία από μόνος του, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όταν είναι 30 χρόνια κορυφή στην πρωινή ζώνη και τον εμπιστεύεται ο τηλεθεατής, είναι δύσκολο να τον αμφισβητήσεις. Δικαιώθηκε από τους τηλεθεατές».

«Ο Παναγιώτης Στάθης με την Άννα Λιβαθυνού που ακολούθησαν, νομίζω πως δεν κολλάνε μεταξύ τους ως δίδυμο. Ο Παναγιώτης Στάθης θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα, δεν σημαίνει αυτό ότι φταίει εκείνη. Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1. Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη».

Για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

Σχολιάζοντας το τηλεοπτικό πεδίο, ανέφερε πως η ομάδα του Happy Day έχει δέσει ως παρέα και αυτό φαίνεται από τα νούμερα τηλεθέασης.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το Buongiorno, πηγαίνει πολύ καλά η Φαίη Σκορδά. Ο Γιώργος Λιάγκας καθημερινά κρίνεται, όπως οι άλλοι. Δεν θέλω να κάνω αυστηρή κριτική, γιατί ξέρω τι αγώνα δίνουν όλοι και τι αγωνία έχουν με τα νούμερα. Προσπαθώ να είμαι επιεικής».

«Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ταλαντούχος. Εάν είναι κάποιες γραμμές όπου τις ξεπερνάει ή όχι, άλλοτε το κάνει και άλλοτε όχι. Είναι με τα φεγγάρια του. Θα έβλεπα τη Φαίη Σκορδά σε βραδινό show, είναι λαμπερή και δυνατή», συμπλήρωσε.

«Κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης είναι ο…»

Ο Σταμάτης Μαλέλης σχολίασε και τους πρωταγωνιστές της απογευματινής ζώνης, τονίζοντας πως ο απόλυτος κυρίαρχος είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News.

«Ο Πέτρος Κουσουλός πήγε πολύ καλά, είναι δουλευταράς και το έχει αποδείξει. Σε αυτή τη ζώνη απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και δεν τολμά κανείς να το αμφισβητήσει».

Για τον Λάκη Λαζόπουλο και τους Ράδιο Αρβύλα

«Οι Ράδιο Αρβύλα είναι εξαιρετικοί και το λέω παρόλο που κανονικά δεν θα έπρεπε, καθώς είναι απέναντι από το δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι καταπληκτικός, τον απολαμβάνω. Είναι η σάτιρα η οποία έλειπε, γι’ αυτό οι Αρβύλα και ο Λαζόπουλος πάνε πολύ καλά».

Για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου ξεχωρίζει την Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και Πάλι», ενώ αποκάλυψε τα εξής:

«Είμαστε σε διαδικασία να ψάξουμε να βρούμε ένα πρόσωπο απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία κάνει καλή εκπομπή και μπράβο της που είναι τόσα χρόνια πρώτη, αλλά κι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα κοίταζα μία αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή για χτυπήσει στα ίσια την Ναταλία Γερμανού».

Για τoν Γρηγόρη Αρναούτογλου και το infotainment

«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στα καλύτερά του και κάνει όλες τις εκπομπές με μεγάλη επιτυχία. Θα τον ήθελα στο MEGA, είναι πολύ καλός», είπε και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι το infotainment παραμένει κυρίαρχο στην τηλεόραση. Δεν θέλω αμιγώς ψυχαγωγικές εκπομπές, ειδικά αυτές που προβάλλονται πρωί και μεσημέρι πρέπει να είναι infotainment. Εάν δεν παίζεις ειδησεογραφία και παίζεις μόνο ψυχαγωγικά θέματα, νομίζω δεν θα πας καλά. Αυτό θα το ήθελα μόνο για το σαββατοκύριακο και μόνο για να πας απέναντι στη Ναταλία Γερμανού. Είναι συγκεκριμένη η στόχευση».

Ο Σταμάτης Μαλέλης σε 10 χρόνια

«Εάν με ρωτούσες πριν από 10 χρόνια τι θα έκανα, δεν θα έλεγα ότι θα συνέχιζα στην τηλεόραση. Μετά όμως προέκυψε το MEGA και μία καινούργια επιτυχία και μία νέα καριέρα για εμένα. Είμαι ευχαριστημένος με όσα έχω κάνει. Έχω κάνει μία ωραία οικογένεια, έχω ένα εγγονάκι. Αφήνω τη ροή του χρόνου να δείξει», κατέληξε.