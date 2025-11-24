Στις προθήκες των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (24/11) το βιβλίο «Ιθάκη», του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας για την «Ιθάκη», ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτης Μαλέλης, αναφέρει στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο:

«Προσπάθησε να τελειώσει με τους παλιούς λογαριασμούς, να κλείσει τους παλιούς λογαριασμούς. Αυτό ήθελε να πει ο Τσίπρας. ‘Παιδιά έκανα αυτήν την διαπραγμάτευση για 6 μήνες’. (…) Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι ότι η ηγεσία, ο ηγέτης, δεν είναι αυτός μόνο που διαχειρίζεται καταστάσεις, είναι και αυτός που επιλέγει τους συνεργάτες του.

Όταν γίνεται λοιπόν ένα λάθος, το πρόβλημα το παίρνει η ηγεσία, δεν το αποδίδει ποτέ στους ανθρώπους που ο ίδιος έχει επιλέξει ούτε τον ανάγκασε κανείς να το κάνει αυτό. Εκεί φαίνεται ο μεγάλος ηγέτης. Εγώ νομίζω ότι εδώ λίγο πάσχει όλη αυτή η ιστορία. Είναι σαν να αποκλείει όλους αυτούς τους ανθρώπους από το αύριο που θέλει να κάνει, τους βγάζει».

«Ο Τσίπρας τι μας παρουσιάζει σήμερα;»

«Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται από παρθενογένεση, δηλαδή είπε η Ντόρα σήμερα μία κουβέντα που θεωρώ πολύ σωστή, είπε ότι αν αυτό το κόμμα γίνει τελικά θα είναι το πιο αρχηγικό. Γιατί ποια θα είναι τα στελέχη του;

Αν τα στελέχη δεν είναι από την ευρύτερη Αριστερά, τα οποία σήμερα, μέσα από το βιβλίο φαίνεται να μην είχαν κάποιον σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που έκανε ο Τσίπρας… Ο Τσίπρας τι μας παρουσιάζει σήμερα;

Ότι έδινε μία μάχη μόνος του για έναν έντιμο συμβιβασμό σε μία χώρα χρεωκοπημένη όπως είπε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ή όχι, αλλά μια χώρα χρεωκοπημένη προσπαθούσε να δώσει έναν έντιμο συμβιβασμό και δεχόταν τρικλοποδιές από τους άλλους είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω βλακείας. Αυτά που λέει είναι σοβαρά».

«Εγώ είμαι υπέρ της ενότητας της Κεντροαριστεράς και το έχω πει ευθέως ότι η Κεντροαριστερά πρέπει να ενωθεί, να γίνει ένας πόλος. Τώρα, με αυτό που έγινε, είναι πολύ δύσκολο».

