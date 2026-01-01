Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι προξενικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε ετοιμότητα να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.