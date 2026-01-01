Στο πένθος έχουν βυθιστεί Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο της Ελβετίας Κραν Μοντάνα, όπου εκατοντάδες νεαροί -πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών- άνθρωποι από τις τρεις χώρες γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού η φωτιά που ξέσπασε στις 01:30 το πρωί τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε, πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

🚨 🇨🇭 ALERTE VIDÉO : Des images montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au moment où le plafond s’enflamme. L’incendie serait liée à des BOUGIES ÉTINCELANTES placées sur des bouteilles de champagne. pic.twitter.com/iQgJuLLumj — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Τα σενάρια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βεγγαλικό που είχε τοποθετηθεί στο «λαιμό» μπουκαλιού σαμπάνιας. Όπως αναφέρει η Daily Mail, μια γυναίκα που είδε την πυρκαγιά να ξεκινάει, είπε ότι ξέσπασε, όταν ένας σερβιτόρος χορεύοντας στους ώμους ενός συναδέλφου του, κράτησε ένα βεγγαλικό πολύ κοντά στην οροφή.

Μια άλλη μάρτυρας, είπε ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε, αφού κάποιοι θαμώνες γιόρταζαν με μπουκάλια σαμπάνιας, πάνω στα οποία είχαν δεθεί βεγγαλικά. «Μερικά από τα μπουκάλια ήταν κοντά στην οροφή και πήραν φωτιά. Όλη η οροφή ήταν σε φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Συνέβη σε δευτερόλεπτα. Τρέξαμε έξω, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε στο BFM.

Άλλη γυναίκα έδωσε παρόμοια κατάθεση, καθώς όπως είπε «ήταν τα “κεριά” πυροτεχνήματα μέσα σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας που προκάλεσαν την έκρηξη. Όλη η οροφή του μπαρ πήρε φωτιά». «Όλα τα παράθυρα ήταν μαύρα και αδιαφανή από τον καπνό», πρόσθεσε. Η ίδια πιστεύει, ότι πολλά από τα θύματα έπαθαν ασφυξία.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο BFM, ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι που περιείχε «βεγγαλικά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή. «Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Reuters. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Reuters, διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

VIDEO | Esplosione a Crans-Montana, polizia e pompieri sul luogo dell’accaduto. Il locale “Constellation” devastato, ancora provvisorio il bilancio delle vittime #ANSA pic.twitter.com/SpjWLUuRPS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 1, 2026

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο, είπε στο Sky TG24, ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν, πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει, Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ. Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε, πως σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν, πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.

«Μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε τραγωδία»

Ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν δηλώνει ότι «μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε τραγωδία, που συγκίνησε ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό», μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά. Η πυρκαγιά ξέσπασε στη νοτιοδυτική Ελβετία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία στα δυτικά και την Ιταλία στα νότια. Και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν τις ελβετικές αρχές.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, για να μάθει αν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας προσφέρθηκε να διαθέσει την μονάδα εγκαυμάτων ενός νοσοκομείου του Μιλάνου και προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από την κοντινή κοιλάδα της Αόστα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε επίσης για την «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας και την αδελφική μας υποστήριξη» προς τη γειτονική χώρα.