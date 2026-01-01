Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά.

H πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας ενώ τα αίτια της παραμένουν άγνωστα, αν καιι οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

Η αστυνομία δημοσίευσε οπτικό υλικό που τραβήχτηκε μετά την πυρκαγιά, στο οποίο φαίνεται η βεράντα του μπαρ Le Constellation, μεταδίδει το BBC. Καρέκλες, πάγκοι και μαξιλάρια είναι σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο. Πιστεύεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χαμηλότερο όροφο.

Σύμφωνα με την Daily Μail, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος, στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι.

Kατά το δημοσίευμα, μια γυναίκα που είδε την πυρκαγιά να ξεκινάει είπε ότι η φωτιά ξέσπασε όταν ένας σερβιτόρος, χορεύοντας στους ώμους ενός συναδέλφου του, κράτησε ένα βεγγαλικό πολύ κοντά στην οροφή.

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Η σκάλα που οδηγούσε έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ήταν εξαιρετικά στενή. Υπήρξε μια τεράστια συρροή κόσμου. Καταφέραμε να ξεφύγουμε την τελευταία στιγμή».

Ο διοικητής της αστυνομίας Frédéric Gisler επιβεβαίωσε ότι η φωτιά «ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ» και ότι προκλήθηκε συνωστισμός καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βγουν έξω μέσω της μοναδικής σκάλας.

Μια άλλη μάρτυρας, είπε ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε αφού οι άνθρωποι γιόρτασαν με μπουκάλια σαμπάνιας που περιείχαν κεριά.

«Μερικά από τα μπουκάλια ήταν κοντά στην οροφή και πήραν φωτιά. Όλη η οροφή ήταν σε φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Συνέβη σε δευτερόλεπτα. Τρέξαμε έξω, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε στο BFM.

Aλλη γυναίκα έδωσε παρόμοια κατάθεση. «Ήταν τα κεριά πυροτεχνημάτων μέσα σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας που προκάλεσαν την έκρηξη. Όλη η οροφή του μπαρ πήρε φωτιά», είπε.

«Όλα τα παράθυρα ήταν μαύρα και αδιαφανή από τον καπνό», πρόσθεσε. Πιστεύει ότι πολλά από τα θύματα έπαθαν ασφυξία.

«Μερικοί άνθρωποι έσπασαν τα παράθυρα για να μπει αέρας», είπε. «Ακόμα τρέμω. Πολλοί έκλαιγαν καθώς έφευγαν. Ήταν μαζικός πανικός».

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ] 🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Περίπου 40 νεκροί

«Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως μια πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες, είπε ο Στέφαν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι του Βαλέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ ανέφερε πως μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω πως έχουμε όλοι συγκλονιστεί από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Γκραν», είπε ο Γκισλέρ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Ce que l’on sait de l’explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse qui a fait plusieurs morts pic.twitter.com/naiyAkEzx6 — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

«Ο απολογισμός μας κάνει λόγο για περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είπε πως οι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ωστόσο ο Γκισλέρ απέφυγε να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τη φροντίδα τους ανέλαβαν αμέσως οι υπηρεσίες διάσωσης», προσθέτει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι».

Νωρίτερα, η αστυνομία είπε πως πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα για εγκαύματα και ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων να έχει οριστεί πάνω από το Κραν Μοντανά. Οι αρχές λένε πως 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα το μεσημέρι μπροστά από το μπαρ, τα τζάμια του οποίου έχουν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ελβετική εφημερίδα Le Temps περιγράφει «μια οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα».

«Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αγγίζει όλη τη χώρα και πέραν αυτής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε ανάρτησή του στο Χ, διατυπώνοντας τα συλλυπητήριά του.

Η εισαγγελέας Πιλούντ είπε πως οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Many people were killed and others injured after an explosion at a bar in the ski resort town of Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/d2g9rqcCrY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.