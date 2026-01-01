Βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους να καίγονται και να πεθαίνουν από ασφυξία καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το σκηνικό της πύρινης κόλασης.

Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο Constellation Bar, ένα δημοφιλές μαγαζί στο κέντρο της αλπικής πόλης.

Δραματικές εικόνες δείχνουν τεράστιες φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στην οροφή του μπαρ, ενώ δυνατή μουσική βγαίνει από τα ηχεία.

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ] 🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

Κατά το δημοσίευμα, θαμώνες του μπαρ φαίνονται να τρέχουν για να ξεφύγουν από το μαγαζί, ενώ άλλοι φαίνεται να παραμένουν στο υπόγειο και να τραβούν βίντεο από τη φωτιά, προφανώς χωρίς να συνειδητοποιούν ακόμα τον κίνδυνο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά αρκετοί μάρτυρες είπαν ότι ξεκίνησε όταν χορευτές σήκωσαν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά κοντά στην οροφή, βάζοντας φωτιά στο ξύλινο ταβάνι.