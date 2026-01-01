Ένας αυτόπτης μάρτυρας της πυρκαγιάς στο Le Constellation περιέγραψε στο BBC πώς εισέβαλε στο φλεγόμενο κτίριο για να προσπαθήσει να σώσει ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

«Ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη και μετά είδαμε πολύ καπνό», ανέφερε. Ο ίδιος πίστεψε ότι ο μικρότερος αδελφός του ήταν στο εσωτερικό και έσπευσε να σπάσει το παράθυρο για να βοηθήσει όσους μπορούσαν να βγουν.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Μόλις μπήκε μέσα, είπε ότι είδε ανθρώπους «να καίγονται από την κορυφή ως τα πόδια, χωρίς ρούχα πια», προσθέτοντας πως «ήταν πολύ σοκαριστικό».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι πυροσβέστες και οι γιατροί ανέλαβαν στη συνέχεια, αλλά εκείνος προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, δίνοντας νερό και ρούχα στους τραυματίες – ακόμη και το μπουφάν του σε έναν άνδρα με εγκαύματα.

«Είναι πολύ ανατριχιαστικό, γιατί πήγαινα σε αυτό το μπαρ κάθε μέρα της εβδομάδας… και την ημέρα που δεν πήγα, κάηκε», κατέληξε.

Πηγή: ΒΒC