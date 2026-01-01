Ένας δημοφιλής μυστικιστής που ισχυρίζεται ότι προέβλεψε την πανδημία του Covid το 2019, ο Νίκολας Αουγιούλα, μοιράστηκε τις προβλέψεις του για το 2026, οι οποίες αν τον πιστέψουμε, είναι άκρως ανησυχητικές για όλον τον πλανήτη, αλλά και για την Ελλάδα την οποία συμπεριλαμβάνει στις προβλέψεις του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη ανατροπές, ακραία φαινόμενα και γεγονότα που θα προκαλέσουν παγκόσμια αναστάτωση. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι φυσικές καταστροφές και ανεξήγητες ασθένειες, ο Αουγιούλα υποστηρίζει πως το 2026 θα δοκιμάσει τα όρια της ανθρωπότητας.

Ο 39χρονος μέντιουμ, υπνοθεραπευτής και ψυχικός αναλυτής, όπως αυτοπροσδιορίζεται, είπε ότι ανακάλυψε για πρώτη φορά τις ψυχικές του ικανότητες σε ηλικία 17 ετών. Είπε ότι έχει βιώσει οράματα από μια πληθώρα «προηγούμενων ζωών», μεταξύ των οποίων ως καλόγρια στα Ιμαλάια, ως μοδίστρα στην Κίνα και ως βασίλισσα της Αιγύπτου.

Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος υποστηρίζει, ότι έχει προβλέψει σωστά το κίνημα Black Lives Matter, τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και τον… χωρισμό της Κάτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ.

Όσον αφορά το 2026, ο Νίκολας που ζει στο δυτικό Λονδίνο, δήλωσε ότι φοβάται την αύξηση των σεισμικών και ηφαιστειακών δραστηριοτήτων σε περιοχές όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, ο Ειρηνικός και η Ασία, ενώ κάνει λόγο και για «επικίνδυνες καταιγίδες», καθώς και για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε όλο τον κόσμο. Προβλέπει ακόμη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να βρίσκεται σε τροχιά για μια μεγάλη «πτώση».

Όσον αφορά τις διασημότητες και τον κόσμο του θεάματος, ο 39χρονος προειδοποιεί ότι προβλέπει πως ενδέχεται να ξεσπάσει δημόσιο σκάνδαλο, που θα εμπλέκει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ, «πολλές υποθέσεις δυσφήμισης» που θα πλήξουν σκληρά το Χόλιγουντ, ενώ σε πιο «ελαφριά» νέα, προβλέπει επίσης μια μεγάλη επιστροφή της Αντζελίνα Τζολί, καθώς και ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρύτερη εισαγωγή ταινιών, που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.