Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς σε ορεινά και ημιορεινά των νησιών του βορείου και κεντρικού Αιγαίου. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 05 με 06 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει έως 07 με 11 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 06 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς σε ορεινά των βορείων Κυκλάδων. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή χιονόνερου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρων χιονοπτώσεων σε ορεινά και ημιορεινά. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 05 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -07 (μείον επτά) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.