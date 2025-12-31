Ακουγα πολλούς συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ να ισχυρίζονται ότι το Μαξίμου θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δυσκολευόμουν κομμάτι να το πιστέψω διότι ο Ανδρουλάκης είναι εργατικός, σοβαρός και ελέγχει και το κόμμα, πράγμα που δεν είναι και λίγο καθώς το ΠΑΣΟΚ όπως όλα τα μικρομέγαλα κόμματα είναι γεμάτο υποψήφιους ηγέτες και με έναν άλλο στο τιμόνι ίσως είχε γίνει τρία κομμάτια τουλάχιστον. Μέχρι που είδα τη χθεσινή εικόνα του Πρωθυπουργού στον Βοτανικό να επιτηρεί το έργο κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟ δίπλα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο.

Κρύο

Τι του ήρθε του Πρωθυπουργού να τρέχει στον Βοτανικό μέσα στο κρύο δυσκολεύτηκα να το καταλάβω. Δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στα καλύτερά του. Το γήπεδο αργεί ακόμα να τελειώσει. Κέρδος προσωπικό του Πρωθυπουργού από την παρουσία του εκεί και τη φωτογράφιση δεν διακρίνεται. Οπότε γιατί πήγε; Νομίζω για ένα απλό λόγο: για να μην αφήσει τον δήμαρχο Αθηναίων και εσωκομματικό αντίπαλο του Ανδρουλάκη να συνεχίσει να οικειοποιείται την πρόοδο του έργου! Το έκανε για να στηρίξει τον Νίκο και αν κρίνω από τις φωτογραφίες το έκανε με την καρδιά του. Δεν αποκλείω, τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάθε φορά που θα πηγαίνει εκεί ο Δούκας με τον Αλαφούζο να πηγαίνει κι αυτός. Και γιατί να μην πηγαίνει δηλαδή; Αγρότες και μπλόκα δεν έχει στον Βοτανικό. Τουλάχιστον δεν έχει ακόμα.

Πρόβλεψη

Το έργο οφείλω να ομολογήσω ότι τρέχει αρκετά γρήγορα: δεν ξέρω αν ο ΠΑΟ θα μπει στο νέο γήπεδο το 2027 όπως ο δήμαρχος ισχυρίζεται, αλλά σίγουρα οι παρεκκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα θα είναι μικρές – «λεφτά υπάρχουν» για να το πω πασοκικά. Αυτό που δυσκολεύομαι να φανταστώ είναι ότι όντως θα υπάρξει ολοκλήρωση της περίφημης Διπλής Ανάπλασης, ότι δηλαδή θα γκρεμιστεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και θα δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο ή ό,τι άλλο προβλέπεται. Μακάρι να συμβεί διότι το κέντρο της Αθήνας έχει ανάγκη από πράσινο. Αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω πως θα συμβεί κάτι: το πιθανότερο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση τα χρονοδιαγράμματα θα καταλήξουν σε κάποιο κάλαθο άχρηστων.

Η πρόβλεψή μου είναι ότι μόλις ολοκληρωθούν τα έργα στον Βοτανικό δεν θα υπάρχουν χρήματα για την ανάπλαση της Αλεξάνδρας. Θα υπάρχουν απλά ενστάσεις για το τι πρέπει να γίνει στον χώρο που τώρα βρίσκεται το γήπεδο της Λεωφόρου. Θα δημιουργηθεί πιθανότατα το 2027 μια επιτροπή που θα εξετάσει τα νέα σχέδια. Θα προκύψουν νέες διαφωνίες. Ο Δούκας θα ισχυρίζεται ότι όλα ήταν έτοιμα και φταίει ο επόμενος. Κάπου θα εμφανιστεί κι ο Κώστας Μπακογιάννης. Κι ο χρόνος θα περάσει. Κι όσο έχουμε δει να ανοίγουν το Απόλλων και το Αττικόν, οι δυο κινηματογράφοι του κέντρου που θα ήταν έτοιμοι για το κοινό εδώ και μια τετραετία, άλλο τόσο θα δούμε και μητροπολιτικό πάρκο στην Αλεξάνδρας. Και μακάρι να βγω ψεύτης…

Καβγάδες

Η χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο κλείνει με καβγάδες για τη διαιτησία: το πράγμα ήταν περισσότερο προβλέψιμο και από το ότι έρχεται Πρωτοχρονιά. Η απόφαση του αρχιδιαιτητή Λανουά να σταματήσει τα βίντεο με τα οποία μας ενημέρωνε για τις θέσεις του για κάποιες από τις επίμαχες φάσεις της κάθε αγωνιστικής ήταν βέβαιο πως θα προκαλούσε εντάσεις: χθες είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και τα πεπραγμένα του παρόντα αρχιδιαιτητή ήταν το βασικό θέμα συζήτησης – φυσικά του ζητήθηκε να εξηγήσει και γιατί σταμάτησε τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Είναι αστείο, αλλά ο Γάλλος ισχυρίστηκε πως σταμάτησε τα βίντεο γιατί όπως είπε παράγουν τοξικότητα (δεν είπε βέβαια με ποιο τρόπο…). Είναι να απορείς πώς διάβολο το αντιλήφθηκε αυτό ύστερα από ένα χρόνο που μας τα παρουσίαζε. Αλλά γενικά η τοποθέτηση του Λανουά σε όσα ακούστηκαν ήταν ιλαροτραγική.

Δύσκολο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε φάσεις δέκα παιχνιδιών στις οποίες ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι αδικήθηκε. Δεν εξετάζω αν έχει δίκιο ή άδικο: ας πούμε ότι έχει άδικο. Ο Λανουά δεν απάντησε το παραμικρό. Ισως να επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο Τζίτζι ο Φραπές, ίσως να ήθελε κάπως έτσι να δείξει ότι δεν συμφωνεί. Ομως ο Καραπαπάς δεν έμεινε απλά σε φάσεις. Εγινε πολύ πιο συγκεκριμένος ρωτώντας τον γιατί φέρνει αποκλειστικά γερμανούς διαιτητές, γιατί οι μόνοι δύο μη Γερμανοί ήρθαν μόνο σε ματς του ΠΑΟΚ, γιατί οι παρατηρητές διαιτησίας έχουν γίνει διακοσμητικοί, αφού οι εκθέσεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη από την ΚΕΔ και γιατί οι πίνακες διαιτησίας είναι γεμάτοι από βορειοελλαδίτες διαιτητές. Τι απάντησε σε αυτές τις απλές ερωτήσεις ο Λανουά; Το γνωστό «τι είχες Γιάννη, κουκιά σπέρνω» στα γαλλικά. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρίσκει και να καλεί διαιτητές από το εξωτερικό, γιατί πολλοί παίζουν στα πρωταθλήματα των χωρών τους κι άλλοι έχουν διεθνείς αγώνες και προτιμούν να μην ταξιδεύουν πριν από αυτούς έτσι ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα. Τόνισε επίσης πως λάθη γίνονται από διαιτητές, «όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα» και ότι «το θέμα για έναν διαιτητή, δεν είναι αν κάνει λάθη, αλλά αν σφυρίζει δίκαια».

Καμία

Τι σχέση έχουν αυτά με τα συγκεκριμένα πράγματα που τον ρώτησε ο Καραπαπάς; Απολύτως καμία! Αλλά δεν είναι αυτές οι απαντήσεις η απόδειξη πως πουλάει τρέλα ο Γάλλος. Το καταπληκτικό που είπε είναι ότι «όποια ομάδα χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση, η ΚΕΔ είναι στη διάθεσή της». «Μπορείτε να μας το ζητήσετε και να έρθετε να μας δείτε όποτε θέλετε. Μέχρι σήμερα, κανείς σας δεν το έχει ζητήσει» είπε. Πρόκειται για απάντηση που δείχνει πως ο Γάλλος ξέρει να κάνει τον χαζό: τον ρώτησαν συγκεκριμένα πράγματα, αρνήθηκε να απαντήσει και πρόσθεσε πως έχει παράπονο γιατί δεν τον επισκέπτονται να του κάνουν ερωτήσεις!

Ιταλός

Να προσθέσω πως ο Ιταλός Βάλερι, που κι αυτός παραβρέθηκε στη σύσκεψη, είπε πως «όταν κάνουν λάθη οι διαιτητές, αυτοί που απογοητεύονται πρώτοι είναι τα μέλη της ΚΕΔ». Μου θύμισε τον Mister Μάνο Μαυροκουκουλάκη που όταν ήταν παρών σε ανάλογες συσκέψεις κι άκουγε κάποιον να κάνει αυτού του είδους την αυτοκριτική έλεγε το αμίμητο «χτύπησέ με, πόνεσέ με, κάνε με να κλάψω…».