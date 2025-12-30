Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε την αποφυλάκιση του γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί, ενός από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς σχολιαστές της χώρας. Ο Αλταϊλί είχε τεθεί υπό κράτηση στα τέλη Ιουνίου με την κατηγορία της «απειλής» σε βάρος του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας δημοσκόπηση που έδειχνε ότι η πλειονότητα των Τούρκων αντιτίθεται στην ιδέα ισόβιας προεδρίας του Ερντογάν, ανέφερε ότι πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι στο παρελθόν κατέληξαν «δολοφονημένοι» ή «στραγγαλισμένοι».

Στα τέλη Νοεμβρίου, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δύο μηνών, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Τουρκίας.

«Δυστυχώς, ένας φημισμένος δημοσιογράφος, η σύλληψη και η δίκη του οποίου συνιστούν κατάφωρη αδικία, κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες. Γίνεται σήμερα ένα από τα σύμβολα της κομματικοποίησης της δικαιοσύνης και του εκφοβισμού που στοχεύουν στο δικαίωμα στην ενημέρωση. Ζητάμε την απαλλαγή του από το Εφετείο», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ερόλ Οντέρογλου, εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.

Ο Αλταϊλί παρέμεινε έξι μήνες στη φυλακή του Σιλιβρί. Διαθέτει 2,8 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ και 1,7 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube, όπου μέχρι τον Ιούνιο παρουσίαζε καθημερινή, ιδιαίτερα δημοφιλή εκπομπή.

Στις 20 Ιουνίου, μέσα από το κανάλι του στο YouTube, είχε δηλώσει: «Αυτή η χώρα έπνιγε τους σουλτάνους στο παρελθόν. Όταν δεν τους εκτιμούσε, όταν δεν τους ήθελε… Πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι στραγγαλίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή αυτοκτόνησαν», σχόλιο που αποτέλεσε τη βάση για την κατηγορία εις βάρος του.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι με τα λόγια αυτά ο 63χρονος δημοσιογράφος απείλησε τον πρόεδρο Ερντογάν, ζητώντας την προφυλάκισή του, αίτημα που έγινε δεκτό τότε από το δικαστήριο.