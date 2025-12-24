Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ Σαντετίν Σαράν, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Ο Σαράν, πρόεδρος του τουρκικού συλλόγου από τον Σεπτέμβριο του 2025, συνελήφθη σήμερα στο προεδρικό του γραφείο από τις αρχές της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας για ναρκωτικά, μετά από στοιχεία που φέρονται να συνδέουν τον ίδιο με παραβάσεις όπως «παροχή ναρκωτικών, διευκόλυνση χρήσης και χρήση ουσιών».

Η σύλληψη έγινε μετά από επιβεβαιωμένο θετικό αποτέλεσμα σε ανάλυση τριχών για την παρουσία κοκαΐνης, σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή ΜΜΕ, ενώ και άλλοι υψηλόβαθμοι παράγοντες και προσωπικότητες του τουρκικού δημόσιου βίου φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το σκάνδαλο προκαλεί νέους κραδασμούς στο τουρκικό ποδόσφαιρο – μετά την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού – και αναμένεται να έχει ευρύτερες θεσμικές και αγωνιστικές προεκτάσεις.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

