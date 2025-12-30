Ο Ίλον Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις στη Δανία, έπειτα από σχόλιό του σχετικά με μια 19χρονη κοπέλα που αντιμετώπιζε τον κίνδυνο απέλασης, δηλώνοντας πως θα έπρεπε να λάβει εξαίρεση επειδή είναι «όμορφη».

Η Όντρεϊ Μόρις, 19 ετών, γεννημένη στο Λος Άντζελες, ζει στη Δανία από τα εννέα της χρόνια με την οικογένειά της. Πρόσφατα κινδύνευσε να απελαθεί εξαιτίας γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούσαν τη βίζα της.

Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής της Tesla και της X (πρώην Twitter) εντόπισε ανάρτηση για την υπόθεση της Μόρις και σχολίασε: «8 ή παραπάνω επίπεδο ομορφιάς θα πρέπει να λαμβάνει εξαίρεση», συνοδεύοντας τη φράση με emoji γέλιου και δακρύων. Το σχόλιο χαρακτηρίστηκε «ακατάλληλο» και «σεξιστικό» από πολλούς χρήστες.

Η απάντηση της 19χρονης

Η Μόρις δήλωσε στο The Daily Beast ότι βρήκε την κατάσταση «εντελώς τρελή». Όπως ανέφερε, δεν εξεπλάγη από το σχόλιο του Μασκ, καθώς από την πρώτη στιγμή η υπόθεσή της είχε λάβει δημοσιότητα με επίκεντρο την εμφάνισή της. «Από την αρχή ήταν θέμα εμφάνισης, επειδή “είναι ξανθιά και λευκή”», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι, αν και δεν την σόκαρε το περιεχόμενο του σχολίου, την αιφνιδίασε το γεγονός ότι προήλθε από τον ίδιο τον Μασκ. «Αυτό με άφησε άφωνη», είπε.

Απογοήτευση για την προσέγγιση του Μασκ

Η νεαρή εξέφρασε απογοήτευση που ο επιχειρηματίας δεν χρησιμοποίησε τη δημοσιότητά του για να αναδείξει τις ακαδημαϊκές της επιτυχίες ή το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει στη Δανία. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά την υπόθεσή μου», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως αν η προσοχή που προκάλεσε το σχόλιο βοηθήσει έστω και λίγο, τότε αποδέχεται την αμηχανία που της προκάλεσε: «Αν αυτό φέρει την υπόθεση στην προσοχή κάποιου που ενδιαφέρεται, τότε είμαι εντάξει με το να νιώσω λίγο άβολα».

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι επικριτές του Ίλον Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασαν το σχόλιό του, κατηγορώντας τον για «ακατάλληλη συμπεριφορά» απέναντι σε μια έφηβη. «Ηρέμησε, γέρο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε: «Έχεις δισεκατομμύρια και παραμένεις ανατριχιαστικός». Κάποιος τρίτος επισήμανε: «Ήσουν 36 όταν εκείνη γεννήθηκε».