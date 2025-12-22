Εντείνεται συνεχώς ο ανταγωνισμός μεταξύ του επικεφαλής της SpaceX, Ίλον Μασκ, και του ιδρυτή της Amazon και της Blue Origin,Τζεφ Μπέζος, στις προσπάθειες για κατάκτηση του διαστήματος –ειδικά στα πλαίσια του προγράμματος Artemis των ΗΠΑ για τη νέα κατάκτηση της Σελήνης. Όλα αυτά συνδέονται με κύρος και την υπογραφή πολύ επικερδών συμβολαίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ -κι όχι μόνο.

Μέχρι τώρα οι δύο εταιρείες είχαν ως κύριο πεδίο τέτοιου ανταγωνισμού την εκτόξευση δορυφόρων γύρω από τη Γη για τηλεπικοινωνιακή κυρίως χρήση. Η SpaceX είχε καταφέρει να προηγηθεί σημαντικά στην κούρσα αυτή, με την Blue Origin τώρα να αρχίζει να κάνει μεγάλα βήματα.

Τώρα με την αλλαγή ηγεσία στην NASA, τα στοιχήματα φαίνεται να γίνονται τεράστια. Ο νέος επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, Τζέρεντ Άιζακμαν, ανέφερε ότι στα πλαίσια της νέας αυτής κούρσας του διαστήματος, η NASA σκοπεύει να επιλέξει άμεσα όποια από τις δύο εταιρείες κατασκευάσει το συντομότερο δυνατό το νέο σκάφος προσελήνωσης.

Στόχος του Λευκού Οίκου είναι να πάει ξανά άνθρωπος στο φεγγάρι για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια -και για να γίνει αυτό διεκδικούν συμβόλαια τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin.

Το διαστημόπλοιο Orion της Lockheed, που θεωρείται ως η πιο τεχνολογικά προηγμένη διαστημική κάψουλα στον κόσμο, έχει προγραμματιστεί να μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες των ΗΠΑ σε σεληνιακή τροχιά σε δύο χρόνια από τώρα, αναφέρουν πληροφορίες του Forbes. Ενώ όμως το Orion θεωρείται ως θαύμα της διαστημικής μηχανικής επόμενης γενιάς, η NASA χρειάζεται ειδικό φορέα για να συνδεθεί με την κάψουλα και να μεταφέρει δύο από αυτούς τους αστροναύτες σε ανεξερεύνητο μέχρι τώρα κομμάτι της Σελήνης.

Οι νέοι στόχοι

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης καθηκόντων του, ο Άισακμαν έδειξε τον επείγοντα χαρακτήρα με τον οποίο η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει να ξεπεράσει την Κίνα στη νέα κούρσα για τη Σελήνη, ακόμη και να εδραιώσει μόνιμη παρουσία των ΗΠΑ εκεί.

«Δεν νομίζω ότι κανένας από τους δύο προμηθευτές δεν είχε καταλάβει ότι θα επιλέγαμε όποιο όχημα προσεδάφισης ήταν διαθέσιμο πρώτο για να διασφαλίσει ότι η Αμερική θα επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους στη Σελήνη», δήλωσε στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ο νέος επικεφαλής της NASA μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin έχουν συμβόλαια με τη NASA για την κατασκευή οχημάτων προσεδάφισης στη Σελήνη, με βάση το πρόγραμμα Artemis των ΗΠΑ. Η SpaceX έχει συμβόλαια αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη NASA για τη μεταφορά αστροναυτών στη Σελήνη με το γιγάντιο διαστημόπλοιό της Starship και επί του παρόντος έχει προγραμματιστεί να είναι η πρώτη εταιρεία από τις δύο που θα μεταφέρει ανθρώπους εκεί. Αλλά ήδη από τον Οκτώβριο, ο τότε υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, ανακοίνωσε σχέδια για «άνοιγμα» του συμβολαίου σεληνιακών οχημάτων προσεδάφισης της SpaceX στον ανταγωνισμό, επικαλούμενος καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα της εταιρείας.

Ο χρόνος τρέχει

Η SpaceX και η Blue Origin αναπτύσσουν σκάφη προσεδάφισης σχεδιασμένα να μεταφέρουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Η πρώτη αποστολή της NASA που θα το επιχειρήσεις θα είναι η Artemis 3, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί κάποια στιγμή το 2028, μετά από αρκετές αναβολές.

Η τελευταία καθυστέρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην στασιμότητα της προόδου στο σκάφος προσελήνως της SpaceX – το Starship Human Landing System (HLS) – για το οποίο η NASA σύναψε συμβόλαιο σε σύνδεση με το πρόγραμμα Artemis 3 το 2021.

Από τον Οκτώβριο που ο Ντάφι ότι η σύμβαση ανοίγει και για άλλες εταιρείες, η Blue Origin έχει αναδειχθεί ως ο πιο αξιόλογος αντίπαλος για την SpaceX. Η Blue Origin ήδη τα τελευταία δύο χρόνια αναπτύσσει σκάφος προσσελήνωσης για δύο αστροναύτες. Αυτό αναμένεται να γίνει στα πλαίσια του προγράμματος Artemis 5, το 2030. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διπλή προσέγγιση στην ανάπτυξη σκαφών προσσελήνωσης, εργαζόμενη σε εκδόσεις του διαστημοπλοίου Blue Moon τόσο για μεταφορά φορτίου όσο και πληρώματος.

Το διαστημόπλοιο προσσελήνωσης για μεταφορά φορτίου, το Blue Moon Mark 1 (MK1), αναμένεται να πατήσει για πρώτη φορά στην επιφάνεια της Σελήνης στις αρχές του 2026. Εάν η προσπάθεια επιτύχει, αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για το Blue Moon Mark 2 (MK2) με πιστοποίηση μεταφοράς πληρώματος, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Starship HLS της SpaceX ως το σκάφος προσσελήνωσης της αποστολής Artemis 3.